Sciopero 26 ottobre 2018: a rischio treni, bus e metro

Sarà un venerdì nero per i trasporti, con disagi per viaggiatori e pendolari. Venerdì 26 ottobre 2018 è previsto uno sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori, proclamato dalle sigle USI, CUB, SGB, SIAL Cobas. Lo sciopero riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, ma anche la scuola e tutte le altre categorie di lavoratori pubblici e privati. Le sigle sindacali hanno indetto lo sciopero per vari motivi: SIAL Cobas per "protestare contro una manovra che non è né “popolare” né “espansiva”", la CUB (Confederazione Unitaria di Base) vuole invece protestare per abolire il Jobs Act, "ridurre le disuguaglianze, aumentare salari e pensioni e difendere il diritto di sciopero e di manifestare". Il SGB (Sindacato Generale di Base) vorrebbe l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, abolire la legge Fornero, stabilizzare i precari nelle scuole e aumentare gli stipendi.

Sciopero 26 ottobre: la situazione a Roma e Milano

La durata dell'agitazione sarà di 24 ore. La protesta andrà a coinvolgere i diversi comparti del settore dei trasporti. Per ciascuno di essi avremo degli orari differenti. Incroceranno le braccia per l'intera prestazione lavorativa anche i dipendenti delle aziende degli appalti ferroviari dei sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TAF/FAST MOBILITA'. A Roma, Atac e Cotral non hanno ancora comunicato le modalità dello sciopero. Viceversa l’Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma, ha comunicato che lo sciopero dei propri dipendenti durerà l’intera giornata, assicurando però i servizi minimi e indispensabili. A Milano, l'azienda dei trasporti Atm ha comunicato che lo sciopero inizierà alle 8.45 e verrà sospeso alle 15, per poi riprendere alle 18 e continuare fino al termine del servizio. Nel resto della giornata - da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18 - nel rispetto delle fasce di garanzia, i mezzi dovrebbero funzionare senza problemi.

Sciopero treni venerdì 26 ottobre 2018: Trenitalia, Italo e Trenord, la situazione

Per il trasporto ferroviario lo sciopero inizierà alle ore 21 del 25 ottobre per terminare 24 ore dopo, alle 21 del 26 ottobre. Riguarderà i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. "Giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00 - ha informato Trenord in una nota -. Venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00 e 18.00-21.00", le due fasce di garanzia solite in caso di sciopero. "Coinvolti - ha fatto sapere sempre Trenord - anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Sono previsti autobus no stop per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio". A questo link di Italo è possibile controllare quali saranno i treni garantiti e quali invece potrebbero essere soppressi. Trenitalia ha selezionato le corse garantite (qui il link). Per il trasporto aereo lo sciopero inizierà a mezzanotte del 26 ottobre e terminerà alle 23.59 del giorno stesso, ma coinvolgerà solo il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna. Attualmente non sono comunicati voli garantiti.