Gli sposi festeggiano e poi... puliscono tutta la piazza: "Complimenti, impariamo da loro"

L'accoglienza degli invitati all'uscita degli sposi è stata, come sempre avviene, allegra e colorata: una pioggia di chicchi di riso e stelle filanti ha "travolto" lui e lei, dopo il fatidico sì pronunciato nella sala matrimoni del Comune di Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco. E subito dopo i festeggiamenti, i novelli sposi (tedeschi), vestiti di tutto punto, hanno preso scopa e paletta per ripulire tutto il piazzale, trasformandosi da novelli sposi a operatori ecologici in pochi minuti.

Un gesto nobile, inaspettato e divertente, ripreso dal sindaco di Santa Maria Hoè, proprio lui che ha appena unito nel rito civile la giovane coppia tedesca.

Il video è finito su Facebook come esempio per i futuri marito e moglie: "Complimenti agli sposi tedeschi Daniel Gräß e Maggioni Elisa (cittadini di Monaco di Baviera) - ha scritto il primo cittadino Efrem Brambilla a corredo del video postato su Facebook - i quali, dopo aver festeggiato, con scopa e paletta, hanno ripulito tutta la piazza di Santa Maria Hoè! Impariamo anche noi da questi gesti di civiltà... Oggi ho avuto l’onore di sposarli! Auguri agli sposi!".

Ecco il siparietto di marito e moglie, lui in completo di lino, lei in tradizionale abito bianco, davanti a familiari, amici e passanti.

