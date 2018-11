Attenti al tappeto in casa: le brutte sorprese che "si annidano" nei tessuti

"I tappeti possono avere effetti nocivi sulla nostra salute". E non è solo una questione di polvere e acari che si annidano tra le trame del drappo, perché le brutte sorprese non si nascondono sotto, ma all'interno del tessuto. Le attuali tecniche di lavorazione lascerebbero sui pavimenti oltre 50 sostanze chimiche tossiche e cancerogene, diverse per minaccia e grado di nocività: a denunciarlo è Health and Environment Alliance (Heal), organizzazione non governativa attiva nello studio dell’influenza degli ambienti sulla salute nell'Unione europea. Secondo uno studio condotto dalla Ong (qui i risultati dello stesso), nei tappeti prodotti e venduti da alcuni dei maggiori produttori di tappeti in Europa si trovano sostanze tossiche quali ftalati, repellenti fluorati anti-macchia, ritardanti di fiamma alogenati, compresi interferenti endocrini, agenti cancerogeni e sostanze tossiche per la riproduzione.

Tutti elementi che “rappresentano un potenziale rischio per la salute dei cittadini dell'Unione europea” e che allo stesso tempo “ostacolano la transizione dell'Ue verso un'economia circolare” a rifiuti zero, dove tutto si reimmette nel circuito produttivo. Heal ha condotto test su tappeti prodotti da sette grandi gruppi operanti nel mercato unico europeo. Solo in tre dei 15 campioni di prodotti esaminati non compaiono tracce di sostanze nocive.

Quello comunitario, scrive EuropaToday, è il secondo più grande mercato al mondo per tappeti dopo quello statunitense. Si stima che il 65% della domanda europea di tappeti sia soddisfatta da una produzione con sede nell'Ue. Ma quanto fanno male i tappeti in bella mostra nelle nostre case? Heal avverte che "i repellenti fluorati anti-macchia possono determinare problemi all’apparato riproduttivo, al feto, e rischio di cancro. I conservanti antimicrobici possono generare problemi al sistema respiratorio, mentre i ritardanti di fiamma alogenati possono incidere a livello neurologico, endocrino, riproduttivo". Anche con i plastificanti flalati bisogna andarci piano, poiché "possono causare danni all’apparato riproduttivo, al feto, ai linfonodi e rischio di cancro".