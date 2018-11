"Case in vendita a un euro alle giovani coppie"

Case in vendita al prezzo simbolico di un euro alle giovani coppie per combattere lo spopolamento. Anche nel comune calabrese di Tarsia arriva l'iniziativa già messa in atto da diversi sindaci in altre regioni d'Italia, per ripopolare i paesi. Roberto Ameruso, sindaco di Tarsia, vuole acquisire al patrimonio comunale le tante case abbandonate del suo territorio e poi rivenderle alle giovani coppie.

"Abbiamo censito - dice il sindaco, Roberto Ameruso - gli immobili abbandonati. Al momento ne abbiamo contati una ventina e la gran parte sono di proprietà di persone che non hanno più interesse a tenerle perché vivono da tempo lontano dalla Calabria. Abbiamo stilato un Regolamento per acquisire queste case al patrimonio comunale. Il passaggio successivo sarà l'approvazione di un bando rivolto alle giovani coppie. Stiamo valutando anche la possibilità di evitare agli acquirenti le spese notarili, con una cessione a titolo gratuito degli immobili".

Ci sarebbero già alcune coppie interessate e alcuni proprietari disposti a cedere gratuitamente gli immobili, fa sapere Ameruso. I nuovi proprietari avrebbero a carico loro soltanto le spese di ristrutturazione: la quasi totalità delle case in oggetto versa in pessime condizioni strutturali.

La speranza è di ridare vita a Tarsia come è stato fatto più di trent'anni da Badolato, comune catanzarese che per primo mise in vendita a prezzi stracciati le case abbandonate e che oggi è rinato.

"Bisogna fare di tutto - dice il sindaco - per rivitalizzare il nostro paese. Pensiamo non soltanto al recupero edilizio, ma anche all'attivazione di nuove start-up imprenditoriali e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per un turismo sostenibile". Per il prossimo 8 novembre è stato organizzato dal Comune un convegno per discutere proprio di questi argomenti.