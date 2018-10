SuperEnalotto, sfiorato il "colpo del secolo": in Calabria vinti più di 600mila euro

Festa grande anche senza 6 al SuperEnalotto. Il Jackpot del SuperEnalotto cresce ancora e per il concorso di martedì varrà 54,3 milioni di euro. Si tratta del secondo premio in palio più alto in Europa. Sabato sera la combinazione esatta è stata 4 14 27 38 89 90 Jolly 57 SuperStar 82. Qualcuno è andato vicinissimo al colpo grosso: a Tortora, in provincia di Cosenza, centrato un 5+ da 624mila euro, con la schedina vincente convalidata al Bar 3001 in via Aldo Moro 54a. Festeggiano inoltre i 10 che hanno fatto 5: per loro oltre 20mila euro a testa. Il premio di prima categoria è stato centrato solo due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Ultima estrazione SuperEnalotto 20 ottobre

4 14 27 38 89 90

Numero Jolly 57

Superstar 82

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly 623.749,62 € 1 5 punti 20.151,92 € 10 4 punti 263,75 € 775 3 punti 21,10 € 29.243 2 punti 5,00 € 424.590

Ultima estrazione Lotto 20 ottobre 2018

Estrazione n°126 del 20/10/2018 NAZIONALE 62 19 82 77 18 BARI 63 18 83 50 70 CAGLIARI 17 21 22 60 51 FIRENZE 79 33 83 63 46 GENOVA 51 25 1 43 14 MILANO 58 56 65 13 29 NAPOLI 19 47 46 83 28 PALERMO 25 82 41 15 39 ROMA 6 89 3 14 20 TORINO 20 17 8 80 66 VENEZIA 76 59 66 85 62

Ultima estrazione 10eLotto 20 ottobre

6 17 18 19 20 21 22 25 33 47

51 56 58 59 63 76 79 82 83 89

Numero Oro 63

Doppio Oro 63 18