All'asta la bottiglia di whisky più cara al mondo

Una bottiglia di whisky Macallan potrebbe essere acquistata per una cifra record di un milione di sterline, circa 1,1 milioni di euro, mercoledì 26 settembre 2018 a Edimburgo.

L'esperto, Charles MacLean, spiega: "Dietro di me si trova la bottiglia di whisky più cara al mondo. Lo dico con sicurezza perché una bottiglia gemella di questa è stata venduta a Hong Kong per 814.000 sterline o poco più. Questa, spera Bonhams, sarà venduta mercoledì prossimo qui a Edimburgo e ci si aspetta che ottenga fino a 1 milione di sterline, il che sarebbe un record mondiale per una bottiglia di whisky".

"È eccezionalmente raro. Il whisky è stato distillato nel 1926. È stato imbottigliato nel 1986. Ne sono state riempite 12 bottiglie. Sappiamo che due di queste sono andate perdute: una è stata bevuta e l'altra è andata persa durante un terremoto, quindi ne restano in totale 10", ha rivelato.