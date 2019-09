Le tende per arredare e rendere unico il bagno

All’interno del bagno, le tende da doccia per molti non sono l’elemento più importante, in realtà possono dare un nuovo volto alla stanza in pochi minuti e con una spesa contenuta.

La tenda è la soluzione perfetta per chi vuole rinnovare il bagno, ma non ha nessuna intenzione di iniziare lavori costosi o di spendere cifre eccessive.

Inoltre, oltre a dare un nuovo look all’ambiente, le tende da doccia sono pensate per preservare le mattonelle e i muri dall’acqua e dall’umidità.

Sia che abbiate un bagno nuovo, sia che vogliate regalare un nuovo aspetto alla vostra vasca, ecco le migliori tende da doccia per arredarlo e regalargli uno stile accattivante.

Se amate lo stile minimal ed essenziale, questa tenda è quella ideale per arricchire il vostro bagno. Il modello economico realizzato in 100% poliestere è resistente ed impermeabile. Una volta sporca può essere tranquillamente lavata in lavatrice ed è pronta a tornare come nuova. Ideale per ogni tipo di vasca o doccia, ci sono diversi formati (180 x 180 cm e 180 x 200 cm) e diverse fantasie. Da quella total white a quella a righe o a quadretti. Dotata di 12 occhielli in metallo e antiruggine, il bordo superiore rinforzato assicura la tenda all’asta.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo

Contro. Il design è molto semplice

Scopri di più su Amazon a 10,59€

Se vi piace la natura e volete arricchire il bagno con un elemento floreale, questo modello non può assolutamente mancare tra gli elementi d’arredo della stanza. I colori tenui e i disegni raffinati regalano uno stile accattivante al bagno. Pensata per resistere all’umidità del bagno, la doccia in poliestere ha un rivestimento che la protegge da batteri e muffe. Il materiale impermeabile si asciuga in pochi minuti, creando un ambiente asciutto. Il modello angolare ampio, non solo permette di coprire per intero la vasca, ma è pensato per far risaltare al meglio il disegno. Facile da lavare, non vi resta che godervi in tranquillità la vostra doccia.

Pro. La tenda antimuffa, può essere lavata facilmente in lavatrice.

Contro. Nella confezione non sono inclusi gli anelli per il fissaggio al bastone.

Scopri di più su Amazon a 16,96€

La doccia è il momento migliore per rilassarsi, ma anche che imparare. La tenda con tavola periodica non può mancare nel bagno di un appassionato di fisica o di chimica. Il modello oltre a riparare il pavimento da schizzi e acqua, è un modo divertente per approfittare di ogni momento libero per ripassare le vostre materie preferite. Colorata e divertente è l’elemento giusto per regalare luce e allegria ad ogni bagno, soprattutto quelli bui. Il modello grande è pensato sia per la doccia che per la vasca. Bastano pochi minuti e grazie agli anelli da agganciare al bastone in un attimo la tenda è pronta per essere montata.

Pro. Grande e divertente, la tenda è il regalo giusto per gli appassionati di scienza.

Contro. Il materiale è un po’ sottile.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Amate i gatti? Avete amici che non riescono a separarsi dal loro micio? Questa è la tenda da doccia che fa per voi. Il modello ha un simpatico gattone nero che tenta di arrampicarsi sulla tenda a sfondo bianco. Grande e facile da installare grazie ai 12 ganci in plastica inclusi nella confezione, potrete montarla in pochi minuti. Realizzata in materiale resistente si asciuga in poco tempo allontanando il rischio della formazione di muffa.

Pro. Bella e divertente è il regalo giusto per gli amanti dei gatti.

Contro. E’ leggermente piccola.

Scopri di più su Amazon a 15,99€

La tenda trasparente riesce a garantirti la privacy quando sei sotto la doccia, lasciando filtrare la luce per un piacevole effetto 3D. Adatto a bagni piccoli e particolarmente bui, crea un ambiente più luminoso. Realizzata in materiale EVA è resistente all'acqua al 100%. Mantenendo il pavimento privo di schizzi e spruzzi resistente all'umidità, e agli attacchi dei batteri, evitando così la formazione di muffa. Perfetta per docce e vasche lo spessore permette di non attaccarsi alle pareti e di lavarla facilmente anche in lavatrice.

Pro. Facile da asciugare l’effetto 3D assicura il massimo della privacy.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Per chi è alla ricerca di un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro, una bella doccia è la soluzione ideale. Con la tenda 3D morbida e di design avrete la privacy assicurata con uno stile impeccabile. Disponibile in diversi colori, non dovete far altro che scegliere quella che si abbina di più al vostro bagno. Il materiale antimuffa non solo non si attacca al corpo, ma ci mette al riparo da possibili batteri. Facile da lavare a mano o in lavatrice, fasta un panno e in pochi minuti la tenda sarà asciutta.

Pro. Morbida e in diversi colori, si adatta ad ogni ambiente.

Contro. E’ un pò corta.

Scopri di più su Amazon a 12,99€