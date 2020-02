Gli armadi da giardino per conservare gli attrezzi in inverno

Gli appassionati di giardinaggio amano dedicarsi alla cura delle piante. Per farlo nel modo migliore hanno bisogno di attrezzi come rastrelli, pale o tagliaerba.

In inverno a causa delle piogge non è possibile lasciarli all’aperto, ma bisogna metterli al sicuro. Se la serra può essere una soluzione temporanea, il posto dove conservarli al sicuro sono gli armadi da esterno.

Realizzati in materiali differenti come plastica, legno o alluminio, garantiscono l’isolamento dagli agenti atmosferici e hanno serrature per mettere al riparo gli attrezzi da possibili furti.

Se siete alla ricerca di un armadio in grado di integrarsi con il giardino o il terrazzo vi forniamo una piccola guida con i migliori modelli.

Perfetto in giardino o nel garage, questo armadio realizzato con pannelli in resina resiste sia al clima freddo dell’inverno sia al caldo estivo. Pratico da usare, è dotato di un’apertura laterale e frontale per poterlo posizionare in ogni angolo del giardino e poterlo usare con la massima semplicità. Pensato per gli attrezzi, ha un supporto integrato su cui poter montare mensole supplementari. Ideale per conservare gli attrezzi da giardino, il barbecue o i mobili da esterno, è perfetto per contenere i bidoni della spazzatura grazie alla capienza che arriva fino a 845 litri. Versatile e funzionale, con la predisposizione per il lucchetto e l’opzione bloccabile il contenuto sarà sempre al sicuro.

Pro. La struttura è abbastanza solida.

Contro. Bisogna fare attenzione nel montaggio.

Scopri di più su Amazon a 129,90€ con uno sconto del 13%

L’armadio da giardino deve essere pratico e funzionale, il modello con doppia anta riesce a rispondere a questa esigenza. Le porte larghe aiutano a sistemare il contenuto in pochi minuti. Grazie al design all’avanguardia, l’armadio non ha bisogno di molta manutenzione. I pannelli in simil legno possono essere verniciati ed avere un mobile personalizzato che si adatta allo stile del giardino. Resistente alle intemperie, i pannelli a doppia parete e quelli per pavimenti, pensati per carichi pesanti, sono facili da montare e resistenti. Grazie all'accesso inclinato, la rimozione o l'inserimento degli attrezzi diventa semplice e veloce. La cerniera in cromo e l’opzione per bloccare la serratura mettono al sicuro il contenuto dell’armadio.

Pro. Realizzato in materiali robusti e di qualità.

Contro. Il tetto tende a deformarsi.

Scopri di più su Amazon a 299,00€

L’armadio da giardino oltre ad essere pratico deve essere un elemento di design e questo modello riesce ad unire entrambi gli aspetti. Realizzato in legno naturale, si adatta ad ogni agente atmosferico. Il tetto ricoperto da cartone bituminoso resiste alla pioggia e all’umidità, per conservare gli attrezzi all’asciutto. La traversa interna, invece, è pensata per stabilizzare l’armadietto e diventare una base d’appoggio per i ripiani inclusi. Grande e spazioso può contenere al suo interno grandi oggetti come scope, pale, ma anche attrezzi più piccoli come forbici, stivali da giardino o utensili da barbecue per avere tutto in ordine e a porta di mano.

Pro. Il materiale è di buona qualità ed è facile montarlo.

Contro. Bisogna trattarlo se si vuole tenere all’esterno.

Scopri di più su Amazon a 84,95€

Per rendere gli spazi piccoli ordinati e organizzati, questo armadio è perfetto. Ideale in giardino o in terrazzo grazie alla struttura in resina il contenuto rimarrà al sicuro. Resistente agli agenti atmosferici, i pannelli a parete e a pavimento, isolano il contenuto dall’umidità o dalla pioggia. La finestrella e una griglia per l’areazione, garantisco l’illuminazione e il giusto ricambio d'aria per scongiurare la formazione di muffa. La casetta con porta singola ultra-resistente, ha la predisposizione per il lucchetto, per garantire il massimo della sicurezza. Facile da montare in poco tempo avrete un armadio pronto ad ospitare tutti i vostri attrezzi.

Pro. La struttura è robusta e la griglia per la ventilazione aiuta a mantenere asciutto il contenuto.

Contro. Per alcuni il pavimento non è molto robusto.

Scopri di più su Amazon a 399,00€

Se avete poco spazio in terrazzo o in giardino, potete sostituire l’armadio con un pratico baule. Basso e profondo può essere sistemato in ogni angolo dell’esterno e sfruttare al meglio ogni spazio. Il baule realizzato in resina effetto legno, è un elemento di design che regala un tocco in più al vostro terrazzo. Robusto e resistente può essere usato anche come una comoda seduta per due persone. Perfetto per gli attrezzi da giardino, ha una capienza di 270 litri e una chiusura di sicurezza su cui applicare un lucchetto per avere gli oggetti protetti da possibili furti.

Pro. Bello e pratico.

Contro. La struttura non è impermeabile.

Scopri di più su Amazon a 44,90€ con uno sconto del 2%