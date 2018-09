Coperture per tenere al sicuro le sedie da giardino durante l'inverno

L'estate sta per finire, le temperature si stanno abbassando e le serate da poter passare fuori in giardino stanno diventando più rare. Anche se non vogliamo, dobbiamo iniziare a mettere tavoli e sedie in garage. Chi non ha la fortuna di averne uno e teme di lasciare le sedie in balia di piogge, sporco e polvere, la soluzione ideale è la custodia per sedie! Le fodere sono un sistema semplice ed efficace per conservare a lungo e nelle migliori condizioni le sedie da giardino. Vediamo insieme le custodie che fanno al caso vostro.

1. Amazon Basic

Il telo protettivo mette al sicuro e mantiene l'arredo del giardino in condizioni perfette. Le coperture per sedie sono semplici da usare e offrono la robustezza e la resistenza necessaria per prolungarne l'utilizzo nel tempo. Realizzato in tessuto di poliestere mette al riparo le sedie da neve, sole, sporco. Le cuciture interlock e la base anti-schizzi mantengono l'arredamento asciutto e protetto anche in caso di maltempo.

Scopri di più su Amazon

2. GardenMate

Il tessuto Oxford mette al sicuro le sedie da pioggia, neve e polvere. La copertura dotata di occhielli sui lati permette la circolazione dell'aria ed evitare il rischio umidità che può rovinare l'arredo per giardino. La coulisse integrata permette di chiudere e di ancorare le sedie ed evitare che la fodera voli via con il vento.

Scopri di più su Amazon

3. Rayen

Il telo si adatta ad ogni tipo di sedia per proteggerla al meglio da freddo, neve e graffi. Realizzato con materiali di alta qualità resiste efficacemente a tagli e intemperie. Dotato di una chiusura con laccetti la fodera aderisce perfettamente alle sedie per assicurare il massimo della protezione in ogni condizione e ambiente.

Scopri di più su Amazon

4. Ultranatura

La custodia protettiva e impermeabile crea una barriera efficace contro bagnato, umidità e sbiadimento dovuto ai raggi solari. La fodera per sedie da giardino facile da montare grazie alla chiusura a cerniera e cordoncino, mantiene le sedie sempre protette. Basta un semplice panno umido e il telo ritorna pulito.

Scopri di più su Amazon

5. Monkit

Il design impermeabile aiuta a proteggere le sedie a sdraio dai danni causati da vento, pioggia, neve, polvere e umidità. La robustezza e la resistenza garantiscono ai vostri mobili una protezione per molti anni. Dotato di orlo e cinturini elasticizzati coprono alla perfezione le sedie da giardino anche durante le stagioni più ventose.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!