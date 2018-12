Le candele giuste per ricreare la magica atmosfera del Natale

Decorazioni, illuminazioni e accessori sono fondamentali per ricreare l'atmosfera natalizia. Vi guardate intorno, siete soddisfatti del risultato, ma sentite che manca ancora qualcosa? Un piccolo tocco che renda l'atmosfera calda e romantica al tempo stesso? Beh, forse quello che state cercando sono le candele! Colorate, profumate con gli aromi tipici del Natale, sono immancabili sulla mensola o per completare la tavola del cenone. Vediamo insieme le migliori candele per completare le decorazioni natalizie perfette anche da regalare ai vostri cari.

1. Yankee Candle Christmas

Colori natalizi e fragranze che ricordano i tipici aromi del periodo, queste le caratteristiche del set formato da due candele. Basta accendere le candele contenute nello scrigno di vetro e la casa verrà immersa in un'atmosfera calda e romantica. La scatola di lata in dotazione, decorata con fiocchi di neve rende il kit perfetto per un regalo ad amici o parenti.

2. Lily Flame

La piccola scatola di latta contiene una magica sorpresa. La candela dall'inconfondibile aroma natalizio è perfetta da accendere durante le sere di festa per diffondere l'aroma delicato ma avvolgente. Piccola e pratica da posizionare sulla mensola o su un mobile, darà un tocco in più all'ambiente per renderlo unico e speciale. Una volta terminata la candela, la scatola può essere usata per conservare piccoli oggetti.

3. Imanom Candela natalizia profumata

Torta di mela e cannella, questi sono gli odori tipici del Natale che hanno accompagnato l'infanzia di tutti. Se vogliamo ricreare la stessa atmosfera, impossibile fare a meno di questa candela. Il delizioso barattolo in alluminio con decorazione natalizia creerà un romantico gioco di luce sulle pareti. La formula antistress poi, è ideale per affrontare amici e parenti con serenità.

4. Anjou set di candele profumate

Il design artistico ed elegante si adatta bene a qualsiasi casa, donando un aspetto raffinato ad ogni ambiente. La cera di soia naturale, alla fragranze di vaniglia di bosco natalizio creerà un ambiente rilassante e avvolgente. Perfetta da regalare ad un'amica, una volta terminata la candela, la scatola può essere usata come una decorazione o un portagioie.

5. Yankee Candle Winter Village

Se cercate l'accessorio perfetto per completare le vostre decorazioni di natale o per dare un tocco in più alla tavola delle feste, questo portacandele fa al caso vostro. La luce della candela inclusa, grazie alla decorazione cut out creerà un gioco di luce raffinato ed elegante che stupirà tutti i vostri invitati.