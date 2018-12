Regali di Natale: i romanzi gialli da mettere sotto l'albero

A Natale ci si può sbizzarrire con la fantasia, la scelta è davvero ampia si passa da regali impegnati a quelli più frivoli o divertenti. Nella varietà di proposte e idee c'è un regalo intramontabile: il libro che rende felice chi lo riceve e chi lo regala. Se la persona a cui vogliamo fare un pensiero è anche appassionata di atmosfere buie, indagini e misteri, la scelta non può non ricadere su un romanzo giallo. Le proposte sono tante e per tutti i gusti, dai classici alle ultime uscite, ecco alcuni suggerimenti per scegliere il libro giusto da regalare a Natale.

1. La ragazza del treno di Paula Hawkins

Uscito nel 2015, nel giro di poco è diventato un caso editoriale che ha appassionato milioni di lettori tanto da trasformare le parole in pellicola. Il romanzo è perfetto per chi ha visto il film, ma vuole salire sul treno insieme alla protagonista Rachel. La persona a cui volete fare il regalo non conosce la versione cinematografica? Allora è il momento giusto per regalare il libro e scoprire pagina dopo pagina i segreti della coppia spiata e invidiata dalla protagonista.

2. Il suggeritore di Donato Carrisi

Donato Carrisi è tra gli autori italiani di gialli più apprezzato. Ogni libro in poco tempo diventa un bestseller, che lascia con il fiato sospeso gli amanti dei misteri. Per scoprire come tutto è iniziato, impossibile non leggere il romanzo d'esordio dello scrittore. Gavila, la Squadra Speciale e Vasquez si troveranno alle prese con inganni e con il male sempre più profondo.

3. The outsider di Stephen King

It è il romanzo preferito? Shining l'ha tenuto incollato alle pagine del libro? Allora il regalo perfetto è un romanzo di Stephen King. Il re del thriller è tornato con un nuovo capolavoro da leggere tutto d'un fiato. Il contesto apparentemente tranquillo di una cittadine nella provincia americana è carica di tensione. Con una scrittura ricca e ben bilanciata, che contraddistingue la penna di King, viene raccontata l'uccisione senza pietà di un bambino di 11 anni e come il male si annida nelle persone più insospettabili.

4. Fate il vostro gioco di Antonio Manzini

L'ultima fatica di Manzini è perfetta per gli appassionati delle vicende di Rocco Schiavone. Il poliziotto malinconico nel corso dei libri si è evoluto, ha cambiato il suo atteggiamento, rimanendo sempre rude. Pietà, rabbia e la necessità di mettere in ordine il suo passato sono i tratti distintivi dell'investigatore. In questo romanzo, inquietante, verrà messo alla prova dall’omicidio di un pensionato del casinò di Saint-Vincent che lo costringe a confrontarsi con il mondo della ludopatia e del gioco d’azzardo.

5. La ragazza scomparsa di Angela Marsons

Per gli appassionati della detective Kim Stone e della penna di Angela Marsons, il thriller è imperdibile. Con un ritmo incalzante l'autrice affronta un tema scottante, la scomparsa di una figlia e cosa una madre è disposta a fare pur di riaverla. Solo Kim con il suo carattere forte, duro e determinato con un'infanzia durissima alle spalle, può affrontare questo caso.