I migliori panettoni artigianali in vendita online

Per chi ama il panettone così com’è, senza glasse, senza aggiunta di creme, cioccolato o altro, la Pasticceria Fiasconaro propone anche un prodotto tradizionale, con canditi e uvetta, incartato a mano in un elegante confezione.

Il panettone è, per eccellenza, il dolce del Natale (insieme al pandoro, ovviamente, di solito più gradito dai bambini). Con uvetta, arance candite e quella pasta soffice che si scioglie in bocca o, anche, nelle versioni più originali, glassato, con cioccolata, pere, granelle e tanto altro … Non sta venendo anche a voi un certo languorino?