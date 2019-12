Frozen 2: i regali di Natale per far felice ogni bambina

L’attesa è finita, Frozen 2 è arrivato nelle sale e le piccole possono immergersi nelle nuove avventure che avranno come protagoniste Elsa, Anna e i loro compagni, senza dimenticare il simpatico Olaf.

Mentre il suo regno di ghiaccio è in pericolo, Elsa intraprende insieme alla sorella a Kristoff, Olaf e Sven un viaggio straordinario, ma pericoloso, alla ricerca del segreto che si cela dietro le sue abilità magiche.

Le bambine pronte ad immergersi in questa nuova avventura non vedranno l’ora di rinnovare i loro gadget.

Approfittando dell’arrivo del Natale potete rendere veri i sogni delle piccole e un regalo a tema Frozen è immancabile. Castelli incantati, bambole e gli accessori per somigliare ai loro personaggi preferiti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Non sapete quale scegliere? Vediamo insieme i regali di Natale per rendere felice ogni bambina.

Per vivere in pieno la magica avventura di Frozen il castello di Arendelle è perfetto. Curato nei minimi dettagli si sviluppa su due piani e in ogni zona si possono ricreare le scene più importanti del film. Formato da divertenti gadget come due sedie, due tazze un accessorio per il pane e una brocca per l’acqua, le piccole possono giocare immaginando di essere le protagoniste del cartone. Le bimbe potranno giocare con il castello in ogni parte della casa e portarlo con sè delle loro amichette. Basta capovolgere il letto applicato, la toeletta e il tavolo, mettere all’interno tutti gli accessori, chiudere la serratura nella parte anteriore del castello e con la pratica maniglia le bimbe potranno portarlo ovunque.

Pro. Le dimensioni sono grandi, ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno rivelato difetti.

Scopri di più su Amazon a 29,99€ con uno sconto del 54%

Elsa è la protagonista assoluta del cartone animato che decide di affrontare un lungo viaggio per mettere alla prova i suoi poteri. Per far rivivere alle piccole le avventure della protagonista la bambola è il regalo perfetto per Natale. Lunghi capelli biondi raccolti in una treccia e l’abito del film Frozen 2 sono le caratteristiche di questo gioco. La colonna sonora che ha fatto sognare le piccole, può essere ascoltata tutte le volte che vogliono. Basta premere il pulsante inserito nel corpetto di Elsa per sentire un estratto di "Into the Unknown", canzone originale del film. Per rendere ancora più magica l’atmosfera, l’abito di un bellissimo azzurro sfumato con i suoi stivali rimovibili si illuminerà per far sognare ogni bambina.

Pro. Il vestito è ben fatto.

Contro. Canta solo una strofa della canzone.

Scopri di più su Amazon a 16,90 € con uno sconto del 32%

Anna è pronta a tutto per difendere e sostenere la sorella Elsa. Con l'immancabile ottimismo riesce ad affrontare ogni difficoltà con le sue forze. Per rivivere le avventure del cartone, le piccole potranno giocare con Anna e i suoi lunghi capelli rossi, l’abito ispirato al film e gli stivaletti rimovibili. La bambola con 5 punti di snodo è versatile e perfetta per giocare. Lr piccole possono immagginare tante avventure con la loro protagonista preferita, rivivere le scene più famose del film ed esplorare il magico mondo di Arendelle.

Pro. I vestiti e il viso sono ben fatti e curati nei minimi dettagli.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno rilevato difetti.

Scopri di più su Amazon a 17,00€

Le fan del cartone difficilmente riescono a decidere quale sia il loro personaggio preferito. Per accontentare le bambine questo set con i personaggi principali, non può mancare sotto l'albero di Natale. Anna, Elsa e Kristoff hanno i loro abiti da viaggio, indossati durante il secondo capitolo del film d'animazione, così le piccole potranno immaginare di compiere un viaggio insieme a loro. Il mini set oltre a Elsa e Anna con il mantello rimovibile include anche il simpatico cavallo Sven e l'inarrestabile pupazzo di neve Olaf. Per vivere in pieno la magia del cartone, il kit include un accessorio per simulare lo spirito del vento da tempesta, irrinunciabile per immergersi nel mondo di Arandelle.

Scopri di più su Amazon a 39,09€

Per giocare in ogni momento della giornata e in ogni luogo, lo scrigno pop-up è perfetto da mettere sotto l'albero. Quando le piccole apriranno la valigetta avranno davanti ai loro occhi uno scenario meraviglioso. Potranno giocare con un negozio del villaggio di Arandelle e con la bambola di Anna con indosso un abito giallo e i bellissimi capelli rossi legati in un'acconciatura da sogno. Il materiale grazie alla plastica morbida che si ripiega quando il set viene chiuso e si estende quando lo scrigno viene aperto è pensato per essere trasportato grazie al pratico manico. In compagnia delle amichette e delle boccette per le pozioni, potranno ricreare le loro scene preferite del film o inventare nuove storie.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Somigliare ad Elsa o ad Anna è il sogno di ogni piccola fan, se abiti e costumi possono aiutare, l'acconciatura non deve essere da meno. Per avere la pettinatura delle protagoniste preferite, questa valigetta è il regalo ideale per Natale. Lunghi o corti, gli accessori presenti all'interno dello scrigno sono adatti per ogni tipo di capelli. Mollette, elastici, pettini, tutti sui colori ghiaccio o lilla brillanti faranno risplendere le piccole in ogni occasione e si sentiranno come delle principesse. Per realizzare l'acconciatura perfetta durante un party con le amichette l'hair twirler è ideale per realizzare trecce, boccoli e incantevoli pettinature.

Scopri di più su Amazon a 29,95€