Nintendo presenta il nuovo kit per costruire modellini perfetti

Giocare, scoprire e vivere fantastiche avventure con parenti e amici è lo spirito da cui sono partiti i creatori della Nintendo quando hanno dato vita al nuovissimo Kit Labo Veicoli. Uscito a pochi mesi di distanza dal kit assortito e dal kit robot il gioco vi permette di sfidarvi in gare di velocità o di scontrarvi nei fondali marini.

Il kit di Nintendo Labo uscito lo scorso 14 settembre contiene il necessario per creare auto, sottomarini e aerei, tutti personalizzabili grazie al materiale in cartone. Basta inserire una delle chiavi in uno dei veicoli per accedere a una serie di giochi e attività divertenti. Avete voglia di cimentarvi con l'aereo o con la macchina? E' facilissimo! Basta rimuovere la chiave da un veicolo e inserirla in un altro e in un attimo da capitani di un sottomarino, diventerete piloti di macchina.

Con la chiave di riserva è possibile condividere l'esperienza dei Toy-Con grazie al software per Nintendo Switch. I piccoli giocatori si divertiranno a montare i vari Toy-Con, giocare con loro e inventare nuove avventure e modi di giocare.

Il kit è il regalo perfetto per far felici i più piccoli e lasciare libero sfogo alla loro immaginazione.