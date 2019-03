Intimo donna: le ultime tendenze per la primavera/estate 2019

La tendenza per la primavera/estate 2019 per l'intimo femminile ricalca atmosfere romantiche; ed ecco arrivare colore, stampe floreali e pizzo.

Il must quest'anno è sensualità, vince infatti il vedo non vedo su tinte pastello, come ad esempio il pesca e il cipria. Natualmente non si rinuncia al nero, il classico evergreen che si adatta a tutti i modelli.

Le stampe floreali impreziosiscono le tipologie a triangolo, adatte a chi non è molto formosa. Anche le vestaglie si tingono di colore e soprattutto di fiori, per la donna classica che ama la comodità ma con stile.

Negli armadi non può mancare il pizzo che domina la scena nei toni accesi e fluo. Vi consigliamo di osare con colori molto forti come giallo evidenziatore e verde; l'effetto sorpresa è assicurato.

Tra i modelli la scelta è come sempre molto ampia; la bralette è il reggiseno del momento, che in fatto di comodità è paragonabile ai reggiseni sportivi. Si può indossare sotto il classico tailleur o sotto una maglia per evidenziare l'effetto vedo non vedo. Il triangolo invece pratico, versatile, morbido e soprattutto in pizzo, è il must da mostrare sotto gli outfit più di tendenza.