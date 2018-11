Aspirapolvere Rowenta Silence force in offerta al 42%

Avete ancora voglia di fare acquisti? Siete alla ricerca di un'offerta speciale? Anche se il Black Friday è finito, le occasioni su Amazon non terminano mai. Per oggi potete trovare dei prodotti con la scontistica vantaggiosa. Per una casa in ordine e pulita, non potete farvi sfuggire l'aspirapolvere Rowenta Silence Force con uno sconto del 42%.

L'aspirapolvere ​senza sacco si adatta ad ogni superfice assicurando il massimo della scorrevolezza anche sui tappeti. Il design essenziale è reso unico dall'impugnatura ergonomica pratica ed efficiente che consente di spostare e riporre l'aspirapolvere con il minimo sforzo. Non ha importanza se in casa c'è un pavimento duro oppure un tappetto, Rowenta Silence Force affronterà ogni superficie in maniera ottimale.

Per gestire la polvere c'è un sistema di blocco che è molto resistente e che impedisce le aperture accidentali: lo svuotamento è stato ottimizzato e migliorato per completare l'operazione in pochi secondi. La tecnologia ciclonica con filtri ad alta efficienza permette di sfiorare la perfezione per quel che riguarda la cattura della polvere nell'elettrodomestico (il 99,98% per la precisione).

Il nome di questo aspirapolvere non è ovviamente casuale: Rowenta Silence Force è davvero silenzioso e i 67 decibel sono di poco superiori al rumore di una normale conversazione tra persone. Le emissioni sonore sono dunque ridotte al minimo, senza dimenticare la capacità da 2,5 litri che migliora l'autonomia e la praticità.