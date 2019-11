Offerte Black Friday: l'impastatrice Kenwood Cooking Chef Gourmet con uno sconto del 43%

Gli amanti della cucina non vedono l'ora di trascorrere il loro tempo libero dietro i fornelli intenti a preparare i piatti preferiti dei loro cari o sperimentare nuove ricette. Non sempre si ha tempo a disposizione, molti rinunciano o abbandonano il loro hobby preferito.

Per chi proprio non riesce a stare lontano dalla cucina e ha bisogno di ottimizzare il tempo, l'impastatrice Cooking Chef Gourmet della Kenwood è la soluzione perfetta.

Grazie al Black Friday e agli sconti Amazon, solo per oggi, potete acquistare la Cooking Chef Gourmet con uno sconto del 43%

L’impastatrice non solo vi permette di preparare torte, pasta fatta in casa o l'impasto della pizza, ma è perfetta anche per cuocere le vostre ricette preferite.

Con la cottura ad induzione, fino a 180°, potete creare infinite ricette. Dalla cottura lenta fino alla cucina wok, ogni alimento verrà trattato rispettando le sue proprietà e senza il rischio di bruciare la cena per la vostra dolce metà.

L'elettrodomestico è pensato anche per chi è alle prime armi e vuole imparare a cucinare. Il display intuitivo con 24 programmi automatici professionali vi accompagna in ogni fase del processo di preparazione delle vostre creazioni per non avere più limiti in cucina.

Cooking Chef Gourmet oltre ad avere la potenza di impasto e di cottura di 1500 W, è dotato di numerosi accessori. La frusta gommata ricoperta da materiale plastico con alette flessibili removibili aderisce alle pareti e al fondo della ciotola. Ideale per lavorazioni a freddo, può cuocere nel contenitore in acciaio, mescolando e staccando perfettamente gli ingredienti dalle pareti.

Se siete amanti della pizza e del pane fatto in casa, il gancio a spirale consente di impastare ed ottenere un composto compatto ed elastico,

Il food processor con le lame in dotazione, è pensato per tritare, frullare o sminuzzare ogni alimento. Le lame e i 6 dischi in dotazione vi permetteranno di sbizzarrirvi in cucina effettuando tagli sottili oppure spessi.

Facile da lavare, la ciotola in Tritan, oltre ad essere infrangibile può essere inserita comodamente in lavastoviglie pronta ad un nuovo uso.

Per sperimentare sempre nuove ricette, insieme alla speciale spatola gommata, al gancio mescolatore, e alla frusta K potrete trarre ispirazione dal ricettario, permettendovi di esprimere al meglio la vostra creatività in cucina.

Per chi vuole migliorarsi il Cooking Chef Gourmet mette a disposizione un corso presso una delle oltre 50 prestigiose scuole di cucina selezionate in tutta Italia.

Non vi resta che prenotare e preparare gustose ricette con la Cooking Chef Gourmet della Kenwood scontata, solo per oggi, del 43% grazie alle offerte del Black Friday.