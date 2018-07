Prodotti per bambini, le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime

Amazon Prime sta entrando nel vivo. La 36 ore di offerte dedicate ai clienti Prime include tutte le categorie. Tra queste non potevano essere esclusi i prodotti per il benessere dei più piccoli. Se ti stuzzica l'idea di acquistare i prodotti per la cura del tuo bambino, con pochi semplici click puoi entrare a far parte della community Prime e approfittare delle offerte messe a disposizione dal colosso americano prima della data prevista, cioè il 16 luglio.

Pampers Dash Button

Con Pampers Dash Button avremo tutto ciò che serve per la cura e il benessere del nostro piccolo a portata di bottone. Con il dispositivo basato su un sistema wi-fi basta premere il bottone e in un attimo avremo ordinato pannolini e salviette per tenere il piccolo asciutto e pulito. Disponibile ora con il 60% di sconto.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Plasmon Dash Button

L'alimentazione dei piccoli è importante per la crescita e il loro benessere. Plasmon lo sa e da anni si occupa di fornire alle mamme prodotti sani e sicuri. Con la Plasmon Dash Button possiamo avere una gamma di 24 prodotti che vanno dalle pastine al latte in polvere, fino agli omogeneizzati, ognuno con un gusto differente. Per regalare al nostro bambino ogni giorno un pranzo diverso. Disponibile ora con il 60% di sconto.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon