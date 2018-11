Cyber Monday, Scholl Velvet Smooth Wet & Dry scontato al 60%

In occasione del Cyber Monday, Amazon pensa anche alla cura del corpo e, in particolar modo, dei piedi scontando uno dei prodotti Scholl Velvet più richiesti. L'azienda in questione è specializzata nella cura dei piedi, anche a casa, i suoi prodotti sono di ottima qualità e, per questo, anche il loro prezzo non è dei più modesti.

Ma il Cyber Monday è, certamente, l'occasione giusta per comprare uno dei più famosi prodotti Scholl Velvet, consigliati per una perfetta pedicure fai-da-te. Parliamo di Scholl Velvet Smooth Wet & Dry Roll per pedicure che Amazon sconta (più del 60%) lunedì 26 novembre.

Scholl Velvet Smooth Wet & Dry Roll per pedicure

Iniziamo con il roll professionale per pedicure, utilizzabile sulla pelle asciutta, ma anche sotto la doccia. Questo strumento, piccolo e maneggevole, elimina la pelle secca, le callosità in maniera delicata, senza rischi per la pelle e, grazie alle testine impermeabili, può essere utilizzato anche su piedi bagnati.

Il Velvet Smooth Wet & Dry ha, inoltre, la funzione ricaricabile e, dunque, non necessita di batteria; si ricarica sulla sua base senza fili. E' possibile scegliere la velocità del roll in base al tipo di pelle: due sono le funzioni disponibili, delicato e intensivo.

Per il Cyber Monday, Amazon sconta Scholl Velvet Smooth Wet & Dry Roll per pedicure del 67% e puoi acquistarlo a 23,01 euro (invece che a 59,99 euro).

