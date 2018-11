La spazzola Rowenta al 50% di sconto per il Cyber Monday

Il tempo delle offerte non è ancora finito: Amazon propone oggi per gli sconti del Cyber Monday la spazzola rotante di Rowenta al 50%. La spazzola possiede setole naturali e permette di asciugare e modellare i capelli con un risultato professionale. Il tempo per andare dal parrucchiere non è mai abbastanza e non è semplice avere capelli con una forma decente per permetterci di uscire al mattino senza sembrare degli spaventa passeri. Ecco che allora sembra fare al caso nostro questa spazzola che eliminal'effetto crespo e rende i capelli lisci e facili da pettinare.

Non è da sottovalutare anche la comodità, infatti grazie al motore da 1000 W i risultati di asciugatura sono ottimi e anche di luga durata, grazie alla funzione di aria fredda. L'apparecchio è dotato di 2 spazzole in ceramica che si adattano a tutti i tipi di capello per un'asciugatura personalizzata su capelli lunghi, spessi, di media lunghezza o corti.

Questo modello è ottimo perchè lascia i capelli molto morbidi e lucidi senza appiattirli alla radice così da non essere costrette a lavaggi frequenti che, si sa, indeboliscono la cute. Non perdete questa occasione, possedere una spazzola così è sempre utile e vi renderà pronte in ogni occasione.