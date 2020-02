Gli accessori nuoto per allenarsi e migliorare le proprie prestazioni

Quando si decide di intraprendere un percorso d’allenamento per migliorare le proprie capacità o semplicemente per migliorare la propria forma fisica, bisogna seguire un percorso d’allenamento strutturato.

Forza, potenza e tecnica sono alla base del nuoto e per avere il massimo dei risultati, non basta solo la disciplina e un piano d’allenamento adatto. In questi casi bisogna ricorrere ad accessori che controllano la nuotata, il ritmo, la lunghezza della bracciata e frequenza cardiaca.

Per rendere al massimo ecco l'indispensabile da avere in borsa accanto al costume e alla cuffia.

Quando ci si allena è importante avere sotto controllo i progressi e i tempi. Quindi un cronometro con contavasche è l’accessorio indispensabile. Per affrontare al meglio l’allenamento è importante scegliere un supporto pratico e funzionale e il modello da dito è la scelta ideale. Piccolo e compatto non intralcia la nuotata grazie al peso e alle dimensioni contenute. Facile da azionare attraverso un semplice comando, permette di visualizzare in tempo reale il numero di vasche, il tempo più veloce, quello più lento e medio senza dimenticare gli split time e il numero di vasche. Perfetto per la piscina, può essere usato anche al mare perché arriva fino a 50 metri di profondità.

Pro. Facile da usare.

Contro. Non può essere spento quando si finisce di usarlo.

Scopri di più su Amazon a 41,40€ con uno sconto del 17%

Se il vostro obiettivo è aumentare la resistenza in acqua, tonificare e rafforzare i muscoli, allora i guanti palmati non possono mancare nella borsa. Realizzati in neoprene, aiutano a ottenere un movimento fluido in acqua per un allenamento più confortevole nella parte superiore del corpo. Cuciti con filo resistente all’acqua, hanno le dita in lycra e un cinturino elastico regolabile al polso per adattarsi facilmente ed evitare che l’acqua entri all’interno. Disponibili in nero o blu, non dovete fare altro che scegliere i colore che preferite e la taglia adatta.

Pro. Sono pratici e facili da indossare.

Contro. Il tessuto trattiene un po’ d’acqua.

Scopri di più su Amazon

Pensata per rafforzare i muscoli e migliorare la tecnica, la tavoletta è perfetta anche per i principianti che si stanno avvicinando a questo sport. L’accessorio, aiuta a migliorare la stabilità del corpo e a rafforzare le gambe, inoltre, è l’aiuto fondamentale durante gli esercizi per migliorare la gambata. Il modello unisex è disponibile in diversi colori, grigio, arancione, rosa e verde, perfetto per accontentare tutti i gusti e gli stili. Grazie ai due fori nell’impugnatura, la tavoletta può essere tenuta in diverse posizioni, per un supporto migliore in base alle necessità.

Pro. Grande ma leggera.

Contro. I clienti che l’hanno utilizzata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 17,49€

Se volete allenarvi per gare agonistiche,Triathlon o semplicemente per migliorare la forma fisica, la cintura da nuoto è l’accessorio che migliora le vostre prestazioni. Ideale per l’allenamento stazionario, per migliorare la resistenza, basta indossare la cinta in nylon regolabile e fissare il cavo elastico in lattice ad un punto fisso e iniziare l’allenamento. Il kit comprende un paracadute di nylon di 20x20 cm da collegare al cavo per creare resistenza quando si nuota. Il paracadute permette di nuotare liberamente e di non essere un impedimento quando si gira durante il cambio delle vasche. Disponibile in blu o giallo, si adatta ad ogni gusto.

Pro. Resistente al cloro.

Contro. Se sottoposto a forte tensione, il cavo tende a staccarsi dal supporto.

Scopri di più su Amazon a 20,99€

Riuscire a respirare bene anche sott’acqua migliora le prestazioni durante l’allenamento. Se volete un aiuto in più potete ricorrere al respiratore che permette all’ossigeno di entrare dalla parte superiore e di espellerlo dalla parte inferiore. Il modello impermeabile impedisce all’acqua di entrare nelle bocchette di ventilazione superiori grazie alla tecnologica membrana Powerbreather. Perfetto in piscina può essere usato anche nelle acque libere.

Pro. Design elegante, ottimo per respirare sott’acqua.

Contro. Non permette di fare le virate.

Scopri di più su Amazon a 89,00€

Per migliorare la gambata e intensificare gli allenamenti, migliorando la resistenza, la pinna corta è la soluzione ideale. La superficie spiovente e i tagli idrodinamici consentono di acquisire velocità e migliorare il controllo e la stabilità del corpo. L'apertura sul tallone, invece, garantisce la massima flessibilità della caviglia. Realizzata in morbido silicone, senza PVC, garantisce comfort e praticità. Il modello unisex disponibile in diversi colori: nero, rosa, verde e bianco, si adatta ad ogni stile e gusto.

Pro. Materiali di qualità.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon