Nel vasto mercato dei tablet è possibile trovare dei modelli particolarmente adatti per lavorare. Modelli potenti, ma sottili e leggeri, facili quindi da maneggiare e da trasportare. Prodotti dall’elevata autonomia che possono sostituire senza difficoltà un tradizionale notebook.

Device con un ampio schermo, resistenti agli urti, utilizzabili anche in ambienti difficili come i cantieri edili, ed accompagnati da pennini digitali, utili per prendere appunti o per schizzi e disegni. Tablet in grado di trasformarsi anche in veri Pc, collegabili a tastiere e monitor esterni, e dotati di sistemi operativi Android, Windows 10 o iOS.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori tablet per lavorare del 2019.

1. Microsoft Surface Pro 7: potente e versatile

Al vertice della nostra classifica dei migliori tablet da lavoro si posiziona il nuovo Microsoft Surface Pro 7. Si tratta di un raffinato notebook-tablet, potente e facilmente trasportabile, ordinabile in varie configurazioni con processori Intel Core i5 e i7 di decima generazione.

Microsoft Surface Pro 7 integra inoltre sia la porta USB-A sia quella USB-C, con un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Ricordiamo, inoltre, lo schermo PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione di 2736 x 1824 pixel, la tastiera-cover ed il pennino digitale da acquistare separatamente.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.058 euro

2. Microsoft Surface Pro X: sottile e leggero

Nella nostra rassegna troviamo un altro prodotto Microsoft appena giunto sul mercato, il nuovo Surface Pro X, più leggero, sottile, potente e connesso rispetto ai precedenti modelli, con uno spessore di 5,33 mm ed un peso di 762 grammi. A bordo troviamo il nuovo processore Microsoft SQ1, progettato in collaborazione con Qualcomm; con 2 teraflop di potenza di elaborazione grafica è il processore Qualcomm più veloce mai creato per un PC. Con cornici più sottili del 33%, il nuovo Surface Pro X è dotato di un touch-screen da 12’’; inoltre, la nuova Surface Pro X Signature Keyboard include uno slot per conservare e ricaricare la nuova Slim Pen.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.169 euro

3. Apple iPad Pro: elegante e potente come un PC

Proseguiamo con l’iPad Pro di Apple. Un potente tablet disponibile in due varianti dotate di display Liquid Retina da 11" e 12,9 pollici e spinto dal SoC proprietario A12X Bionic, un octa core realizzato con processo produttivo a 7 nanometri. Non dimentichiamo l'autonomia che arriva a 10 ore e i quattro tagli di memoria disponibili: 64GB, 256GB, 512GB e 1TB. Tra gli accessori citiamo l’Apple Pencil di seconda generazione e la Smart Keyboard Folio, una custodia che integra una tastiera full-size.

Scopri di più su Amazon.it a partire da 849 euro

4. Samsung Galaxy Book: con display AMOLED

Passiamo ora ad un prodotto di Samsung, il Galaxy Book dotato di display Super AMOLED da 12", con risoluzione Full HD+ (2160 x 1440 pixel). Con uno spessore di soli 7,4 mm e un peso di 754 g, Galaxy Book è un tablet ottimo per il lavoro in mobilità. Un device completo, dotato di processore Intel Core i5-7200 di settima generazione, di una cover con tastiera inclusa e di pennino. Non dimentichiamo l’ampia memoria e la fotocamera posteriore da 13 MP.

Scopri di più su Amazon a 976 euro

5. Samsung Tab S6: tablet Android con pennino

Da Samsung arriva anche un tablet con sistema operativo Android, il Galaxy Tab S6. Un modello con display da 10,5 pollici AMOLED e connettività LTE. Tablet con pennino incluso, utilizzabile anche con una tastiera venduta separatamente. Non dimentichiamo l’interfaccia in grado di offrire un’esperienza PC desktop e la memoria che arriva fino a 256 GB.

Scopri di più su Amazon a 729 euro

6. Chuwi Hi9 Plus: ideale per chi ha un piccolo budget

Nella nostra rassegna troviamo anche il Chuwi Hi9 Plus; un tablet Android dal costo contenuto con processore Mediatek Helio X27, dotato di dieci core fino a 2,6 GHz. SoC affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria, espandibile tramite MicroSD. Non dimentichiamo lo schermo IPS da 10.8 pollici con una risoluzione di ben 2560 x 1600 pixel ed il sistema operativo Android 8.0. Tablet che può essere affiancato da un pennino e da una pratica tastiera-cover opzionali.

Scopri di più su Amazon.it a 159 euro

7. Panasonic FZ-G1: un tablet ultra resistente

Panasonic FZ-G1 è un tablet “rugged” resistente all'acqua, alle cadute e alla polvere (con certificazione IP65) e adatto ad essere utilizzato anche negli ambienti più difficili, come ad esempio i cantieri edili. Un prodotto con processore Intel Core i5-7300U, Windows 10 Pro, display da 10,1" ad elevata luminosità, 8 GB di Ram e con memoria fino a 256 GB.

Scopri di più su Amazon.it a 2.719 euro