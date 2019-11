Teclast T30: la recensione di un versatile tablet da 10 pollici con 4G

Teclast prosegue il rinnovamento della sua gamma di tablet e dopo i modelli M30 e M89 arriva ora sul mercato il nuovo T30.

Un completo tablet dotato di Android 9 in versione stock, con connettività 4G e complete funzionalità telefoniche.

Un versatile modello con schermo da 10 pollici, collegabile anche ad una tastiera con touchpad, venduta separatamente.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Teclast T30.

Teclast T30: design e caratteristiche tecniche

Il Teclast T30 si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Un tablet dalle cornici attorno allo schermo dalle dimensioni abbastanza contenute e scocca in metallo, con un piccolo profilo in plastica nella parte superiore (con il tablet disposto in orizzontale).

Lato superiore che ospita due speaker stereo ed il pulsante di alimentazione. Sul lato destro troviamo, invece, il bilanciere del volume, il comando di reset, la porta USB Type-C, lo slot per Sim e MicroSD, il microfono e l’ingresso per il jack delle cuffie. Infine in basso dove è presente il sistema di aggancio per la cover-tastiera.

Di seguito le caratteristiche tecniche del Teclast T30:

-Schermo: 10,1 pollici IPS con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e pellicola protettiva preapplicata

-Processore: Mediatek Helio P70 con 8 core e frequenza massima di 2,1 GHz

-Memoria: 4 GB di Ram e 64 GB di storage, espandibile tramite microSD

-Fotocamere: da 8 Megapixel al posteriore e da 5 Megapixel sul frontale

-Batteria: da 8.000 mAh

-Connettività: WiFi ac dual band, Bluetooth 4.2, GPS, LTE senza banda 20

-Dimensioni: 24,9 x 13,5 x 0,85 cm, con un peso di 560 grammi

Concludiamo con la confezione che include un caricabatteria con presa italiana ed un cavetto USB-USB Type-C.

Teclast T30: analisi del software

Occupiamoci ora del software del Teclast T30 con a bordo Android 9 (patch di sicurezza di luglio) in una versione praticamente stock, priva quindi di personalizzazioni da parte del produttore cinese. Segnaliamo solo l’aggiunta dell’utility Duraspeed per la gestione delle app in background, il filtro per la luce blu ed una modalità in bianco e nero per ridurre l’affaticamento visivo.

Tablet con software anche in lingua italiana e Play Store già installato insieme ad altre app di Google, compatibile anche con Netflix a risoluzione standard.

Essenziale anche il software per la gestione delle fotocamere che include solo l’opzione per l’attivazione dell’HDR e il salvataggio delle foto in formato RAW.

Teclast T30: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione del Teclast T30 con l’analisi delle sue prestazioni; iniziamo dallo schermo di buona qualità, dai colori naturali e con una discreta luminosità regolabile automaticamente.

Positiva anche la valutazione sul processore che consente un'esperienza d’uso fluida e reattiva in tutte le applicazione, dai social ai videogiochi. Discreto il comparto audio-telefonico con speaker stereo dalla buona potenza, ma carenti sui bassi; completa inoltre la connettività con 4G, compatibilità WhatsApp e gestione chiamate ed Sms.

Passiamo ora all’analisi del comparto fotografico del Teclast T30; da entrambe le camere si ottengono scatti di qualità solo sufficiente con foto che presentano problemi nella messa a fuoco e nella gestione della luminosità. Analoga situazione si presenta nei video, registrabili fino a 1080p.

Abbastanza buona l’ergonomia, grazie alle cornici ridotte attorno al display.

Infine la batteria che garantisce sette ore circa di utilizzo con un uso misto in 4G/WiFi. Ricordiamo, infine, la presenza anche di un debole sistema di vibrazione integrato.

Terminiamo con il prezzo, il Teclast T30 è attualmente acquistabile su vari store cinesi a circa 200 euro e sarà prossimamente disponibile anche su Amazon.it

Scopri di più su Amazon.it