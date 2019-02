Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Buds: un elegante smartwatch e auricolari total wireless

Oltre ai nuovi Galaxy S10, Samsung ha anche presentato due interessanti accessori indossabili. Partiamo dal Galaxy Watch Active, un wearable dal look curato disponibile nelle colorazioni Rose Gold, Silver, Black e Sea Green, collegabile a cellulari con Android e iOS.

Smartwatch basato sul sistema operativo Tizen OS 4.0 con display circolare AMOLED da 1,1 pollici e risoluzione di 360 x 360 pixel. A bordo troviamo inoltre un processore Exynos 9110, 768 Megabyte di RAM e 4 GB di memoria.

Un prodotto dalle funzionalità complete che integra la gestione delle notifiche, il tracciamento del sonno e dell'attività fisica (39 sport supportati), la misurazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna; funzionalità sviluppata in collaborazione con l’Università della California. Galaxy Watch promette inoltre di gestire e controllare i livelli di stress attraverso appositi esercizi di respirazione.

Occupiamoci ora dei Galaxy Buds, auricolari in-ear completamente senza fili che vanno a sostituire i noti Gear Icon X. Un prodotto sviluppato in collaborazione con AKG, dalle interessanti funzionalità a partire dall’Enhanced Ambient che consente di sentire ciò che avviene nell’ambiente circostante anche durante l’utilizzo degli auricolari. Troviamo inoltre l’Adaptive Dual Microphone, un microfono esterno ed uno interno, utili per catturare chiaramente la voce anche in ambienti rumorosi.

I Galaxy Buds supportano lo standard Bluetooth 5.0 e sono alimentati da una batteria integrata da 58 mAh in grado di garantire un’autonomia compresa tra le 5 e le 6 ore. Questi auricolari vengono inoltre venduti con una custodia di ricarica che integra una batteria da 252 mAh. Custodia che può essere ricaricata poggiandola alla back cover dei nuovi Galaxy S10, sfruttando la tecnologia “wireless powershare”

I Galaxy Buds saranno presto disponibili sul mercato ad un prezzo di 149 euro.

