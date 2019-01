Samsung Galaxy S10: svelata la data della presentazione ufficiale

Il primo Unpacked dell’anno, il tradizionale appuntamento durante il quale la Casa sudcoreana presenta le sue ultime novità, ha ora una data ufficiale: l’evento si svolgerà il 20 febbraio ed ospiterà la presentazione del tanto atteso Samsung Galaxy S10.

Unpacked che si terrà alle ore 11:00 locali (le 19 italiane) presso il Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco, una settimana prima dell’inizio del Mobile World Congress, la fiera di Barcellona dedicata al mondo del mobile dove Samsung ha sempre mostrato il suo ultimo top di gamma.

Smartphone che con tutta probabilità verrà realizzato in tre diverse versioni: il modello base denominato Lite, dotato di schermo da 5,8 pollici, memoria da 128 GB e prezzo a partire da circa 750 euro; ci sarà poi la variante standard dotata di schermo da 6,1 pollici e prezzo a partire da circa 900 euro ed infine la Plus con display da ben 6,4 pollici, memoria fino ad un TB e prezzo a partire da circa 1000 euro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sulla Lite dovrebbe essere presente una camera anteriore e due posteriori, mentre il modello da 6,1 pollici avrà un sensore per i selfie e tre posteriori; il modello top vanterà, infine, ben 5 fotocamere, due inserite frontalmente e tre sul retro.