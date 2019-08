iPhone 11: data di presentazione e prima immagine

È ora ufficiale, Apple presenterà l’iPhone 11 allo Steve Jobs Theater di Cupertino il prossimo 10 settembre.

Dalla Rete arriva inoltre la prima immagine che, probabilmente, ritrae la versione definitiva del posteriore dei nuovi smartphone di Apple.

iPhone 2019 dotato ora di tre fotocamere al posteriore. I tre sensori saranno ospitati all'interno di un elemento quadrato con lo stesso colore della scocca, insieme probabilmente ad un sensore ToF (Time of Flight) per l’analisi 3D dell’ambiente e per la gestione della realtà aumentata.

Comparto fotografico che sarà formato da una camera principale, da un sensore dedicato allo zoom e da uno grandangolare; tripla fotocamera che sarà utilizzata sia dalla versione con schermo da 5,8 pollici, sia nella variante top di gamma da 6,5”.

Insieme ai nuovi iPhone, Apple probabilmente presenterà anche altri prodotti. Dalla Rete arrivano indiscrezioni sulla nuova versione dell’Apple Watch, su un nuovo Macbook Pro dotato di schermo da 16 pollici dai bordi sottili e nuovi iPad.