Philips The One: una nuova gamma di TV fino a 65" a partire da 649 euro

Da Philips arriva una nuova gamma di TV appartenente alla Performance Series e denominata “The One” (modelli 7304 / 7354), disponibile in quattro varianti da 43, 50, 55 e 65 pollici.

TV dalle forme eleganti e curate con base ruotabile a forma di “T”, disponibile con finitura opaca (modello 7304) o in metallo cromato (modello 7354).

Non poteva ovviamente mancare la spettacolare tecnologia di illuminazione Ambilight di Philips: Led intelligenti che proiettano, in tempo reale, i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza. In questo modello troviamo tre strisce Led disposte sui lati: destro, sinistro e superiore.



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la serie The One utilizza pannelli LCD Ultra HD con retroilluminazione Direct LED e Micro Dimming Pro che migliora il contrasto percepito. Completo il supporto agli standard HDR: con la compatibilità con i formati HDR10, HLG (per le trasmissioni televisive), HDR10+ e Dolby Vision.

Troviamo, inoltre, il processore Philips P5 di terza generazione per l’elaborazione delle immagini ed una piattaforma Smart TV basata su Android TV 9.0, gestita da una CPU quad-core con architettura ARM Cortex-A53 e 16 GB di memoria interna.

Non dimentichiamo la sezione audio con due speaker full range da 10 W ciascuno, con il supporto al Dolby Atmos e equalizzatore a 5 bande integrato.

Interessante anche il telecomando con microfono integrato utile per eseguire ricerche vocali e comandare Google Assistant. È, inoltre, supportata anche Alexa, da utilizzare in abbinamento ad uno speaker della gamma Echo.

Infine i prezzi; la serie TV 7304 è in vendita al prezzo consigliato di 649 Euro (43’’), 749 Euro (50’’), 849 Euro (55”) e 999 Euro (65”).

La TV 7354 è disponibile al prezzo di 699 Euro (43”), 749 Euro (50”), 849 Euro (55”) e 999 Euro (65”).