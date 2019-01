Tribit 360 Xboom : la recensione di un versatile altoparlante Bluetooth impermeabile

Dopo la prova dell’Archer A320 torniamo ad occuparci di Casse Bluetooth con la recensione del Tribit 360 Xboom; un modello compatto e facile da trasportare, impermeabile ed in grado di riprodurre musica a 360 gradi. Altoparlante alimentato a batteria e collegabile a numerose tipologie di sorgenti come smartphone, tablet, Pc fissi, notebook e Tv. Un prodotto che può inoltre essere utilizzato insieme ad un altoparlante gemello per creare un ampio fronte sonoro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tribit 360 Xboom.

Design

Il Tribit Xboom, denominato anche BTS30, è un altoparlante dal look abbastanza classico. Questo prodotto adotta infatti una forma cilindrica con una struttura realizzata in plastica gommata, ricoperta quasi completamente da un tessuto sintetico che avvolge lo speaker. Il frontale ospita tre pulsanti dalle dimensioni generose, quelli alle estremità sono dedicati al controllo del volume, mentre il comando centrale consente la gestione delle chiamate e la riproduzione dei brani musicali ( Play/Pausa/Cambio traccia).

Il retro ospita invece il comando di alimentazione, quattro piccoli led di stato dedicati alla carica della batteria ed il comando per il collegamento Bluetooth. Troviamo inoltre il pulsante “XBass” che incrementa la resa delle basse frequenza ed uno sportellino in gomma che protegge la presa per il jack delle cuffie da 3,5 mm e la porta MicroUSB (5V/2A), utile alla ricarica della batteria integrata.

Terminiamo l’analisi dell’aspetto esterno con le dimensioni pari a 180x68x68 mm con un peso di 545 grammi.

Caratteristiche tecniche e confezione

Il Tribit Xboom è uno speaker in grado di riprodurre un suono a 360 gradi grazie ai due altoparlanti da 45 mm presenti sui lati, ognuno con una potenza di 12 Watt e con una risposta in frequenza da 70Hz a 20KHz. In alto ed in basso (con lo speaker disposto in verticale) troviamo invece due radiatori passivi protetti da una spessa cornice in plastica gommata ed utili ad incrementare la resa delle basse frequenze. Nella zona superiore è anche presente un pratico laccio in gomma che facilita il trasporto dello speaker.

Non dimentichiamo la batteria ricaricabile da 5200 mAh, il microfono per le chiamate in vivavoce da smartphone ed il modulo Bluetooth in versione 4.2 .

Citiamo inoltre la certificazione IPX7 con lo speaker che può essere immerso in acqua per 30 minuti. Infine la confezione che include un piccolo manuale, disponibile anche in italiano, ed un cavetto Usb-MicroUsb.



Prestazioni audio, autonomia e prezzo

Concludiamo la recensione del Tribit 360 con l’analisi delle sue prestazioni. Buono il giudizio complessivo con un ampio campo sonoro ed un’elevata potenza, adatta anche ad ambienti medio-grandi. Questo speaker riesce inoltre a riprodurre un suono abbastanza dettagliato, con voci naturali, alti ben definiti, ma con medi leggermente aspri. Infine i bassi, discreti ma non potentissimi. Positiva anche la valutazione sulla qualità costruttiva e sull’autonomia di circa 20 ore. Solo sufficiente invece la resa del microfono con un raggio d’azione limitato. Davvero comoda infine la possibilità di utilizzare due altoparlanti Tribit contemporaneamente per creare un ampio e potente fronte sonoro.

Concludiamo con il prezzo, il Tribit 360 Xboom può essere acquistato a 69,99 euro.

