Luna di miele in Italia: ecco le 5 mete ideali

Tantissimi sposi da ogni parte del mondo arrivano ogni anno nel nostro Paese per trascorrere la loro luna di miele e persino molte star di Hollywood scelgono l’Italia per dirsi di sì; perché allora non scegliere una destinazione italiana per la luna di miele? Il nostro Paese vanta un’offerta sterminata, per tutti i budget ed in grado di soddisfare ogni esigenza, da un soggiorno all’insegna del relax, alla vacanza culturale.

Ecco, quindi, cinque fantastiche località ideali per trascorrere la luna di miele nel nostro Paese.



1. Capri

Capri è un'isola romantica e ricca di fascino grazie ai suoi paesaggi straordinari e al mare cristallino, il luogo ideale dove trascorrere la luna di miele. Un’incantevole isola situata proprio di fronte al Golfo di Napoli con molti luoghi da visitare: citiamo ad esempio le terrazze a picco sui Faraglioni, le baie isolate e la celebre Grotta Azzurra. L'isola è inoltre caratterizzata da numerosi luoghi perfetti da vivere in coppia come i Giardini di Augusto e la via Krupp.

2. Portofino

Sul secondo gradino del podio della nostra classifica troviamo Portofino, borgo della Riviera Ligure incastonato tra il Golfo del Tiglio e il Golfo Paradiso. Cittadina famosa per la piazzetta affacciata sul porticciolo e per le sue case colorate. Ricordiamo inoltre il celebre castello Brown, circondato da un giardino che offre un panorama mozzafiato e l’Abbazia di San Fruttuoso, raggiungibile solo via mare o attraverso sentieri immersi nella natura.

3. La Maddalena

Volete trascorrere la vostra luna di miele al mare? Ecco allora l'isola La Maddalena situata sulla punta estrema del Nord della Sardegna. Una località che offre acque cristalline con sabbia bianca, paesaggi suggestivi ed una natura incontaminata. Isola disseminata di spiagge dal fascino irresistibile, tra le più famose citiamo Cala Spalmatore, Bassa Trinita, Punta Tegge e Cala Lunga. Ricordiamo inoltre Cala Coticcio, nella vicina isola di Caprera, conosciuta con il nome di Tahiti per i suoi colori caraibici e l’isola di Budelli, nota per la singolare spiaggia Rosa.

4. Firenze e la Toscana

Firenze e la Toscana sono le mete ideali per dimenticare lo stress dei preparativi del matrimonio. Il capoluogo toscano è famoso in tutto il mondo per i suoi monumenti e i capolavori del Rinascimento. Inoltre ricordiamo le Terme di Montecatini e Saturnia, ottime destinazioni per qualche ora di completo relax. Non dimentichiamo l’isola d’Elba e le spiagge di Viareggio ed infine l’area del Chianti con i suoi incantevoli paesaggi.

5. Venezia

La nostra rassegna si conclude con Venezia, considerata una delle destinazioni più romantiche al mondo. Città ricca di angoli suggestivi e di strutture alberghiere in grado in farvi vivere una vera vacanza da sogno. Oltre all’immancabile giro in gondola vi consigliamo una visita alle isole vicine, come la splendida Burano.

