I borghi più belli d'Italia

Tutto il territorio italiano è costellato di incantevoli borghi; piccoli paesi, conosciuti anche a livello internazionale, veri e propri paradisi di arte e storia.

Gemme architettoniche con fortezze, torri, pittoresche viuzze e altre costruzioni storiche, che non hanno eguali nel mondo. Mete ideali per un weekend fuori porta, da visitare assolutamente.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei cinque borghi più belli d'Italia.

1. Sambuca di Sicilia - Agrigento

Al vertice della nostra classifica troviamo Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Un caratteristico borgo fondato intorno all'830 in cui si intrecciano stili di varie epoche con facciate barocche e palazzi dell'Ottocento che si mescolano ad un centro storico di origine araba. Da non perdere il Terrazzo Belvedere e il Quartiere Saraceno con le cave sotterranee. Importanti anche il seicentesco palazzo Panitteri, la chiesa del Carmine e quella di San Michele Arcangelo.

2. Orta San Giulio - Novara

In seconda posizione troviamo Orta San Giulio, in provincia di Novara. Cittadina caratterizzata da viuzze strette molto pittoresche con al centro del paese Piazza Motta, affacciata sul lago di Orta. Raccomandiamo una visita all'Isola di San Giulio, un'isoletta che sorge sul lago, raggiungibile con pochi minuti di battello e con un’interessante Basilica romanica.

3. Varenna - Lecco

Sul terzo gradino del podio troviamo Varenna, in provincia di Lecco, situata sulle rive del lago di Como. Un paesino con meno di 1000 abitanti, dall’incantevole centro storico che scende verso il lungolago, con viuzze e scalinate pittoresche. Ricordiamo in particolare la passeggiata degli innamorati, una passerella sospesa sull'acqua che porta fino al molo.

4. Cervo - Imperia

La nostra rassegna dei borghi più belli d’Italia prosegue con Cerbo, a meno di 10 km dal centro di Imperia. Un borgo a ridosso del mare che ha conservato le sue caratteristiche medievali. Citiamo in particolare la Chiesa di San Giovanni Battista, detta anche “dei Corallini” perché edificata proprio grazie ai contributi dei pescatori di corallo, ed il Castello dei Clavesana, costruito dagli omonimi marchesi nel XVII secolo, sede del Museo Etnografico.

5. Rocca di San Leo - Rimini

La nostra rassegna termina con Rocca di San Leo, comune famoso per l’omonimo forte situato sulla cima di uno sperone roccioso, alto 600 metri. Forte, di probabile origine romana, famoso come carcere con tanto di cella della tortura dove vi morì il conte di Cagliostro. Oggi il forte è utilizzato come museo con varie mostre d’armi.

