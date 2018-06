Huawei supera Samsung: made in China i cellulari più venduti in Italia

Huawei, insieme al marchio Honor, ha conquistato ad aprile il primo posto tra i marchi di cellulari più venduti in Italia, secondo le rilevazioni di Gfk.

Le vendite Huawei-Honor hanno raggiunto quota 33,7% del mercato italiano, il produttore cinese ha quindi scalzato dal gradino più alto del podio il marchio coreano Samsung, cui si sono rivolti il 33,5% degli acquirenti italiani di telefonini. Apple è terza con una quota del 12,6%. Nel dettaglio, Huawei ha una quota di mercato del 30,8% e Honor del 2,9%.

Samsung resta il marchio più venduto da aprile 2017 ad aprile 2018, con una quota del 34,1% contro il 28% di Huawei (26,2% più 1,8% di Honor). Ma col sorpasso di aprile scorso, perde un primato che deteneva ininterrottamente dal 2011.

Il sorpasso di Huawei è avvenuto grazie a telefonini di prezzo medio (dai 200 ai 400 euro) mentre Samsung si è concentrata maggiormente sui segmenti più prestigiosi e costosi, coi modelli Galaxy A e Galaxy S, Galaxy Note. In fascia alta, il produttore di Shenzen è presente coi modelli P20 e P20 Pro la cui distribuzione sul mercato italiano, ad aprile, non copriva ancora l’intero mercato.

Le vendite di telefonini in Italia sono calate dell’1,2% su base annua. Oltre a Huawei/Honor, Samsung ed Apple, quote significative di mercato sono detenute dalla francese Wiko (quarto marchio più acquistato con una quota del 5%) e, in quinta posizione, dalla coreana Lg (4,1%).

In Italia la tariffe per telefonia mobile restano tra le più basse d’Europa secondo una comparazione effettuata da Telecompaper, aggiornata al primo trimestre 2018, analizzando 1.433 offerte provenienti da 71 operatori in 16 Stati della Ue. Anche se non sono più basse come un tempo, le tariffe italiane restano tra le meno onerose, insieme a quelle di Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Le meno costose in assolute sono le tariffe praticate in Danimarca.