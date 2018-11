Acquisti di immobili commerciali in aumento, per gli affitti potrebbe arrivare la cedolare secca

L’analisi delle compravendite realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate evidenzia che nel primo semestre del 2018 le transazioni immobiliari sono in aumento non solo nel comparto residenziale ma anche nel segmento degli immobili per l’impresa.

Le compravendite immobiliari del settore commerciale sono salite del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e sono state 14.350.

Prezzi e canoni di locazione sono ancora in calo: -1,3% nelle vie di passaggio e -1,6% nelle vie non di passaggio. Proprio la diminuzione dei prezzi, in corso dal 2008, incentiva l’acquisto di immobili commerciali (i cui rendimenti annui lordi possono arrivare fino al 10%).

Il maggiore aumento delle transazioni si è avuto a Verona (+19,4%), seguita da Bologna (+16,2%%) e Firenze (+11,9%).

Milano e Roma si confermano ai primi posti per numero di scambi: nel capoluogo lombardo le transazioni sono state 827 (a conferma della crescita di attrattività della città) nella capitale 802.

Per gli immobili commerciali affittati potrebbe arrivare la cedolare secca, in base a quanto si prospetta con la manovra finanziaria. Chi affitta locali per negozi e attività commerciali potrebbe quindi scegliere se pagare un’aliquota forfettaria al 10% oppure il 21% del canone percepito, a patto che la locazione riguardi unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e con superficie fino a 600 metri quadri (escluse le pertinenze) e sia stata stipulata nell’anno 2019 (la cedolare secca non dovrebbe essere applicabile per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto tra le stesse parti per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale).