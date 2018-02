Aumentano i forestieri proprietari di case nelle grandi città e salgono anche gli affitti

Le grandi città continuano ad attrarre abitanti da fuori, secondo quanto rileva l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per il primo semestre del 2017, ma non tutte hanno lo stesso appeal. In tutte le grandi città, comunque, si è registrato un aumento dei canoni praticati a chi vi si trasferisce ma anziché acquistare casa la prende in affitto.

Firenze, Verona e Milano registrano le percentuali più alte di acquisti da parte di ‘forestieri’: nel capoluogo toscano il 75,4% delle compravendite è stato effettuato da residenti, il 12,3% da persone in arrivo dalle diverse province italiane e il 12,3% da persone provenienti dall’hinterland; a Verona per percentuali sono state rispettivamente del 73,7%, dell’11,8% e del 14,5%; sotto la Madonnina dell’82,7%, del 10,2% e del 7,1%. Seguono Bari, Bologna e Roma che segnalano percentuali molto simili tra loro per quanto riguarda le compravendite da parte di acquirenti in arrivo da altre province, e cioè rispettivamente 9,6%, 9,3% e 8,6%.

Palermo, Genova, Napoli e Torino sono invece le città più ‘autoctone’ che segnalano la percentuale più bassa di acquisti da parte di persone in arrivo da altre province e cioè rispettivamente il 3,5%, il 4,7%, il 5,6% ed il 6,4% sul totale delle compravendite.

Nel primo semestre 2017 i canoni d’affitto delle grandi città sono aumentati: del 2% per i monolocali, dell’1,2% per i bilocali e dell’1,1% per i trilocali. Il 60% della domanda è stata rappresentata da coloro che cercano l’abitazione principale ed il canone concordato si è attestato intorno al 28,1%, trovando sempre più consensi tra proprietari ed inquilini. Il contratto a canone libero è comunque rimasto quello maggiormente stipulato (57,8%). Le tipologie più affittate sono stati il bilocale (39,6%) e, a seguire, il trilocale (34,7%).