Crescono gli italiani che si producono elettricità da soli con impianti fotovoltaici

Sempre più impianti per produrre energia da fonti rinnovabili in Italia: anche se la loro diffusione non consente ancora di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea per ridurre le emissioni di anidride carbonica tra l’anno scorso e l’inizio del 2018 risulta un boom di installazioni di piccoli impianti fotovoltaici per uso domestico.

L’installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico è cresciuta del 7% per l’approvvigionamento energetico tra 1 e 3 chilowatt (3 chilowatt sono la potenza ordinaria necessaria per soddisfare il fabbisogno di elettricità di una casa) e del 6% per approvvigionamento oltre i 3 kW e fino a 20%. Segnalando questa tendenza, il Gse (Gestore servizi energetici) evidenzia che il fotovoltaico per autoconsumo ha aggiunto 89 megawatt, con un incremento del 10%.

A fine 2017 in Italia risultavano installati 774.014 impianti, circa l’81% dei quali relativi al settore domestico (la maggior parte della potenza di questi impianti, 49%, era invece dovuta a impianti per il settore industriale). Di tutti gli impianti installati nel corso del solo anno 2017, l’85% delle unità produttive ha riguardato il settore domestico. Le unità di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 58% della nuova potenza installata nel 2018.

Nel 2017 il fotovoltaico ha prodotto 24,4 terawattora contro i 22,1 dell’anno precedente e l’autoconsumo non accenna a rallentare e l’anno scorso ha raggiunto il 20% della produzione totale del fotovoltaico in Italia.

Idroelettrico, eolico e fotovoltaico nel complesso hanno prodotto 138 megawatt in più nel primo trimestre di quest’anno, anche se nell’insieme tale produzione è pari al 5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, per via del brusco calo dell’eolico (-48%), che non è stato compensato dagli aumenti di energia ricavata dalla luce solare (+6%) e dall’acqua (+69%).