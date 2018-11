Tra gli italiani cresce la propensione a noleggiare anziché acquistare

Gli italiani sono sempre più inclini a far fronte alle proprie necessità tramite il noleggio a lungo termine, secondo quanto emerge dall’Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. Se infatti per gli smartphone la propensione a noleggiare anziché acquistare coinvolge un italiano su 2, anche per prodotti meno ‘trendy’ l’acquisto non appare più la soluzione più ovvia.

Il 10% degli italiani pensa al noleggio per gli elettrodomestici di cui ha bisogno e un’identica percentuale pensa a tale soluzione per le attrezzature sportive. Leggermente superiore la percentuale di quanti sono pronti a noleggiare a lungo termine attrezzi per la manutenzione di casa e giardino (11%), mentre per articoli per l’infanzia e mobili il noleggio appare la soluzione soltanto per il 7% e il 2% degli italiani.

Il 54% degli italiani considera vantaggioso il noleggio per i servizi accessori che esso comporta, a partire dall’assicurazione per furto/danni e dalla sostituzione in caso di guasto e manutenzione ordinaria programmata. Il 37% degli italiani apprezza la possibilità di dilazionare il pagamento attraverso la rateizzazione con canone mensile, il 36% la possibilità di sostituire l’articolo noleggiato con un altro più recente, il 30% apprezza la possibilità di provare a lungo un prodotto prima di decidere l’eventuale acquisto. Meno rilevanti appaiono invece la possibilità di avere a disposizione un prodotto di altissimo livello, top di gamma (21%) e di evitare i problemi (anche economici) legati allo smaltimento del prodotto una volta cessata la sua utilità (17%).

Il 36% degli italiani non vede diversità tra acquisto e noleggio a lungo termine, il 26% ritiene invece che l’assicurazione e la possibilità di sostituzione del bene noleggiato offrano maggior libertà di impiego del bene stesso (di contro, il 24% ritiene che proprio perché da restituire, il prodotto noleggiato debba essere utilizzato con maggior cura).