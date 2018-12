I prodotti di lusso? Ora si vendono in base al loro packaging

Il lusso in sé non è più un elemento sufficiente per attrarre e fidelizzare i consumatori, come testimonia l’’infortunio’ di Dolce&Gabbana in Cina. Ma al di là di quella particolare vicende l’acquirente di fascia luxury pretende sempre più che i brand di lusso garantiscano la sostenibilità dei propri prodotti come emerge dal Libro Bianco ‘Sustainability in Luxury Packaging - La Sostenibilità nel Packaging del Settore Lusso’ compilato da Asia Pulp & Paper (APP) sulla base di uno studio commissionato all’Istituto di Ricerca Smithers Pira che ha esplorato le opinioni sul packaging dei prodotti di lusso dei consumatori britannici, francesi e italiani.

Il 78% dei clienti è disposto a pagare di più per un packaging sostenibile del prodotto che compra ed il 71% si aspetta che i brand del lusso utilizzino imballaggi sostenibili (il 24% sceglie di non acquistare un prodotto se un marchio non è in grado di provare la propria sostenibilità, ma il 26% ammette che prima dell’acquisto di un prodotto di lusso non controlla se il brand sia sostenibile perché non saprebbe come scoprirlo).

Il packaging sostenibile è il terzo elemento di scelta della clientela luxury, dopo la qualità, indicata dal 94% degli acquirenti come principale criterio di scelta, e l’adeguatezza del prodotto a riflettere la propria personalità (80%): il 72% dei consumatori viene influenzato dal confezionamento dei prodotti di lusso al momento di decidere l’acquisto. I consumatori italiani sono i più propensi a controllare le etichette di un prodotto per verificarne la sostenibilità (37% contro 26% nel Regno Unito e 22% in Francia).

Un packaging sostenibile è preferito ad un packaging personalizzato: il primo è preferito dal 67% degli acquirenti luxury, il secondo dal 63% (la personalizzazione è particolarmente importante per i millenials).

Il 21% degli acquirenti luxury compara i prodotti in base al packaging e, nella stessa misura, decide di non acquistare prodotti che consideri eccessivamente imballati. Il 14% degli acquirenti di prodotti di lusso posta sui social network commenti negativi in caso di packaging non sostenibile (il 13% del campione della ricerca ha dichiarato di aver acquistato un prodotto di lusso a seguito di una recensione online positiva che menzionava il packaging).