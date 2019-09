Le nanoparticelle d'oro per curare i tumori della prostata di livello medio-basso

Le nanoparticelle d'oro biocompatibili progettate per convertire la luce infrarossa in calore hanno dimostrato di aggredire in modo sicuro ed efficace i tumori di grado medio-basso all'interno della prostata, secondo uno studio condotto presso la Icahn School of Medicine e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Questo trattamento potrebbe offrire ai pazienti un'opzione terapeutica mirata che preserverebbe le strutture cge circondano la prostata, evitando così gli effetti collaterali associati al trattamento più radicale come le prostatectomie.

Il cancro alla prostata è la seconda causa principale di decessi per cancro negli uomini negli Stati Uniti. l'11 percento degli uomini vedrà diagnosticato con la malattia durante la loro vita. La rimozione o altro trattamento della ghiandola comporta rischi di incontinenza urinaria e disfunzione erettile. Tuttavia, i progressi tecnologici hanno fornito ai medici opzioni per terapie focali con meno complicazioni.

In questo studio, i ricercatori hanno testato l'efficacia di AuroLase® Therapy, un trattamento della società di dispositivi medici Nanospectra Biosciences che si basa sulla tecnologia inventata alla Rice University dall'ingegnere e chimico Naomi Halas, PhD, e dal bioingegnere della Duke University Jennifer West, PhD. Il principale investigatore e autore principale, Ardeshir Rastinehad, DO, professore associato di urologia e radiologia, presso la scuola di medicina di Icahn sul Monte Sinai, ha inventato la tecnica utilizzata nella sperimentazione clinica per colpire e trattare le cellule tumorali della prostata con la piattaforma MR Fusion fusion guidata in collaborazione con Philips Healthcare.

AuroLase® utilizza nanoparticelle di oro-silice (GSN), particelle inventate dal Dr. Halas che sono composte da un nucleo di silice e un guscio d'oro con un diametro di 150 nanometri. Gli AuroShells® sono progettati per assorbire energia dalla luce del vicino infrarosso e convertirla in calore, causando la morte selettiva delle cellule, senza influire sul tessuto adiacente non tumorale. Il trattamento è stato efficacemente dimostrato in precedenti studi cellulari e modelli animali.

Dopo il trattamento, le particelle vengono eliminate attraverso il fegato, mentre alcune rimangono sequestrate nel fegato e nella milza. Non ci sono effetti collaterali noti.

Sedici uomini di età compresa tra 58 e 79 anni con carcinoma della prostata di livello medio-basso (punteggio Gleason di 4 + 3) hanno ricevuto l'infusione di GSN. Tutti sono stati diagnosticati e trattati presso l'Ospedale Mount Sinai usando una tecnica di biopsia mirata chiamata risonanza magnetica-imaging ad ultrasuoni, che utilizza la tecnologia MRI per estrarre un campione di tessuto direttamente dal tumore.

I pazienti sono stati sottoposti a infusione di GSN e ablazione laser ad alta precisione e hanno effettuato una risonanza magnetica della prostata 48-72 ore dopo la procedura, biopsie di fusione mirate alla MRI a 3 e 12 mesi e una biopsia standard a 12 mesi. I pazienti sono stati dimessi lo stesso giorno della procedura dopo diverse ore di monitoraggio.

L'ablazione laser focale mediata da GSN ha avuto successo nell'87,5 percento delle lesioni trattate ad un anno di follow-up. L'obiettivo dei ricercatori era trovare un'eradicazione delle cellule tumorali durante la biopsia.

"Il programma di urologia interventistica del Monte Sinai è guidato dalla ricerca e offre ai pazienti terapie di trattamento mini-invasive che migliorano la qualità della vita", ha affermato Ash Tewari, MBBS, MCh, Presidente del Dipartimento di Urologia presso il Sistema sanitario del Monte Sinai e Kyung Hyun Kim, MD Professore di Urologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai. "La ricerca sulla nanoparticella d'oro del Dr. Rastinehad mostra che i pazienti non stanno solo beneficiando di questo trattamento, ma stanno sperimentando anche effetti collaterali minimi."

