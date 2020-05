Chi saremo dopo il Covid-19? Vi presento la mia rubrica di live streaming!

Tutti i mercoledì alle 17:00 su Twitch intervisterò in diretta sociologi, economisti, esperti di marketing, antropologi, filosofi ma anche chef, conduttori televisivi, personal trainer e nutrizionisti per avviare questi dialoghi sul futuro dei consumi e dei consumatori. Non a caso la rubrica si chiama 'Beyond consumers – consumatori di futuro' e cercherà proprio di ragionare su come sarà la società del dopo Covid-19.

Il tutto avverrà su una piattaforma di live-streaming dedicata ai giovani di nome “Twitch”, sul canale dell’EIIS, Istituto Europeo per l’Innovazione e la Sostenibilità.

Non sapete che cos’è Twitch? Ve lo spiego in questo video e, se siete curiosi, seguitemi il mercoledì alle 17:00 per scoprire gli ospiti, fargli le vostre domande in diretta e riflettere insieme a noi sul futuro dei consumatori!

Questo è il link al mio canale Twitch: https://www.twitch.tv/massimilianodona/

Guarda il video di Massimiliano Dona "Conoscete TWITCH? È uno dei nuovi canali per raggiungere i consumatori, piattaforma di #livestreming"