Coronavirus tra disdetta dei viaggi e partite di calcio a porte chiuse

In questi giorni, soprattutto dopo il caso dei turisti italiani rispediti a casa da Mauritius, l'allerta per il Coronavirus cresce sempre di più e insieme ad essa anche i dubbi dei consumatori.

In centinaia stanno scrivendo agli sportelli dell'Unione Nazionale Consumatori per chiedere cosa accade in caso di spese sostenute per viaggi, hotel, eventi che sono stati cancellati.

Abbiamo fatto un po’ di chiarezza, illustrando quali sono le spese rimborsabili in un articolo esplicativo sul sito consumatori.it. e messo a disposizione dei cittadini uno sportello per garantire ai consumatori il diritto al rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso per la chiusura degli stadi in seguito alla decisione, presa dal Governo, per il Coronavirus.

Chi fosse interessato può scriverci alla casella di posta: sos@consumatori.it

Guarda il video di Massimiliano Dona "Coronavirus tra viaggi e partite di calcio"