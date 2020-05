Nessuno meglio di noi, che facciamo tutela ai consumatori ogni giorno dal 1955, sa che oggi il vero rischio, soprattutto nel mondo dell’energia, è quello di finire nelle mani di un fornitore inadeguato, che non rispetta i nostri diritti, che ci offre dei prezzi per cambiarli il giorno dopo, che ci inganna con una comunicazione pubblicitaria fraudolenta o che poi nell’erogazione del servizio non ci risponde in caso di problemi (e di veloce, c’è solo la bolletta luce e gas da pagare!).

Vi annuncio quindi che l’Unione Nazionale Consumatori ha deciso di scendere in campo per accompagnare e tutelare i consumatori nel Mercato Libero con il Gruppo d’Acquisto Luce e Gas #SicurInsieme.

Come spiego nel mio video, i Gruppi di Acquisto sono nati storicamente per risparmiare sulla spesa alimentare: oggi possono aiutare i consumatori anche a risparmiare sul costo delle bollette!

I membri del Gruppo d'Acquisto Luce e Gas #SicurInsieme, non avranno solo una bolletta più bassa, ma saranno tutelati nel lungo periodo: servizi di qualità e l’assistenza UNC per risolvere eventuali problemi nati con il fornitore di energia.

Non ci aspettavamo di ricevere in poche settimane così tante adesioni alla nostra iniziativa!

Vi lascio il link per ricevere informazioni sull’offerta luce e gas che negozieremo per voi: solo a quel punto (e solo se vi piacerà!), deciderete se sottoscriverla ed entrare ufficialmente a far parte del Gruppo!

Se volete saperne di più guardate il mio video o leggete il nostro articolo sul sito consumatori.it

Guarda il video di Massimiliano Dona "Gruppi di Acquisto: come risparmiare su Luce e Gas"