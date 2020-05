Grandi novità per la questione dei voucher turistici!

Come sapete abbiamo contestato fin da subito l’approccio italiano che, ricordiamolo, prevede la possibilità di rimborsare i consumatori tramite voucher per le prenotazioni di viaggi che non sarà possibile realizzare.

Questa soluzione comprime i diritti dei consumatori che hanno pagato una caparra in contanti e che ora si vedono restituire un voucher della durata di un anno senza sapere quando potranno utilizzarlo (e con il rischio che l’operatore di qui ad allora si trovi in una situazione di insolvenza).

Su questo aspetto pochi giorni fa è intervenuta la Commissione Europea dichiarando che i voucher, per essere legittimi devono avere determinate caratteristiche: ho deciso di spiegarvele con questo video!

Guarda il Video di Massimiliano Dona “Voucher per le disdette turistiche: illegittimi per la UE?”