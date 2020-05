Accusato di abusi sessuali sulla figlia di sei anni, assolto dopo oltre cinque anni di processo

Un uomo padre di due figlie è stato assolto dall’accusa di abusi sessuali su una delle bambine, all’epoca di appena sei anni, ma è stato comunque condannato per maltrattamenti in famiglia. La vicenda risale al 2014 e lunedì 25 maggio la Corte d’Appello di Torino ha condannato l’uomo a due anni e quattro mesi, dopo una condanna in primo grado a tre anni e sette mesi, riducendo la pena: l’accusa di violenza sessuale è stata cancellata, mentre ha retto quella di maltrattamenti in famiglia.

“Si tratta dunque di un padre che, finalmente, dopo un processo durato oltre cinque anni, ha visto cadere la più odiosa delle accuse nei suoi confronti”, hanno commentato gli avvocati Andrea Gibin e Giulia Sattanino.

Come ricostruisce TorinoToday, la vicenda si presentava complessa. Sia il padre sia la madre delle due bambine avevano un passato di tossicodipendenza. Le due bambine assistevano spesso a violenti litigi tra i due e in un’occasione, nel 2014, la piccola che all’epoca aveva sei anni aveva assistito anche a un rapporto sessuale tra loro. Poco dopo la madre, vista la conflittualità nei rapporti con il compagno, si era trasferita in una comunità e aveva accusato l’ex marito di abusi sulla bambina.

Dopo la condanna in primo grado, una nuova perizia durante il processo di appello aveva permesso di stabilire che non c’erano stati abusi sulla bambina, ascoltata soltanto 17 mesi dopo il presunto fatto in sede di incidente probatorio.

Gli avvocati della difesa ora attendono che vengano depositate le sentenze, da qui a sessanta giorni. A quel punto “potremo valutare se proporre ricorso per Cassazione sulla condanna residua per maltrattamenti in famiglia, visto che per quanto emerso nel processo le condotte aggressive erano connotate da reciprocità nella coppia”.