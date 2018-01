Accoltella la convivente e scappa con la figlia: arrestato dopo la fuga

E' finita la fuga del 38enne che nella serata di mercoledì ha accoltellato più volte la compagna moldava di 37 anni, Olesea Talpa, al termine di un violento litigio ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza.

L'uomo, ricercato per tentato omicidio, era fuggito, allontanandosi a quanto pare con la figlia di sei anni a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E' stato arrestato a Bagnolo San Vito (Mantova). La bambina, che aveva la febbre, è in buone condizioni ed è stata portata per precauzione in ospedale.

La donna è ricoverata all'ospedale a Vicenza, dove è stata presa in cura da medici e sanitari: non sarebbe in pericolo di vita. Nella notte la 37enne è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico all'ospedale di Vicenza per ricucire la ferita più profonda, che solo per pochi centimetri non ha leso organi vitali.

