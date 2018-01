Fa la pipì davanti al gazebo di Fratelli d'Italia, poi scatta l'aggressione: due denunciati

Atti osceni in luogo pubblico e lesioni. Sono le accuse a cui devono rispondere una donna di quaranta anni - con piccoli precedenti - e un uomo di quattro anni più grande, incensurato.

Sono loro, entrambi italiani, due dei tre autori - una seconda donna è ancora in fase di identificazione - del blitz condotto sabato pomeriggio al gazebo elettorale di Fratelli d'Italia e di Riccardo De Corato, capogruppo in regione del partito.

Come ricostruito da Milano Today i tre, verso le 18, erano arrivati in piazza Argentina - dove era allestito il banchetto - a bordo di un'auto e si erano immediatamente diretti verso i militanti di Fdi. "La donna - ricostruisce la Questura in una nota - dopo essere scesa dall’auto si era abbassata i pantaloni urinando e aveva aggredito uno degli appartenenti al partito. Subito dopo - prosegue la ricostruzione della polizia - anche l’uomo aveva aggredito alcuni passanti presenti al gazebo".