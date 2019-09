Albero si abbatte su tredici auto: paura per madre e figlio intrappolati nell'abitacolo

Tanta paura venerdì mattina a Cagliari. Il vento di maestrale ha causato la caduta di un albero, che si è letteralmente abbattuto sulle auto in sosta e di passaggio in via di Giudicati, a poca distanza dal celebre T Hotel. L'albero è finito su 13 vetture, molte delle quali in sosta e senza nessuno a bordo. Su una vettura erano invece presenti una madre in compagnia del suo bambino: non hanno riportato ferite, solo un grande spavento.

E' successo intorno alle 8. Per liberare la donna e il piccolo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme a 118, polizia municipale, carabinieri e polizia. Madre e figlio sono stati affidati ai medici del 118 per tutti i controlli del caso, ma stanno bene. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare la strada dall'albero, il traffico nella zona ha subito inevitabilmente rallentamenti per tutta la mattina.

Albero cade su auto a Cagliari (video)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Video vigili del fuoco