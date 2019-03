Il boato e l'incendio, ambulanza scoppia durante un controllo: le immagini

Paura giovedì mattina nella sede della Croce Rossa nell’omonima via, a Padova. Verso le 6.50 un incendio ha completamente distrutto un’autoambulanza. A provocare il rogo sarebbe stato un cortocircuito che si è sviluppato mentre un volontario era impegnato in alcune manutenzioni al veicolo.

In pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo: si è alzato del fumo nero e sono state udite nitidamente alcune esplosioni dovute ai dispositivi medici presenti all’interno dell’ambulanza che sono deflagrati. Parzialmente distrutto anche un vetro e un tavolo degli uffici che ci sono a pochi passi dal rogo. Un volontario cinquantenne è finito in pronto soccorso per le lesioni a un braccio: per lui ustione di primo grado, non è servito il ricovero e le sue condizioni sono tutto sommato buone.

Stando ad alcune testimonianze, durante il cambio turno la squadra che prendeva servizio ha controllato gli equipaggiamenti come da prassi. Improvvisamente dalla bombola dell'ossigeno è partita una fiammata che ha innescato il rogo. Stando a una prima stima dei danni questi ammonterebbero circa a 170mila euro.