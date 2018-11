Anna De Rosa è scomparsa, l'appello dei familiari in tv e su Facebook

Anna De Rosa, 39 anni, è scomparsa dalla sua abitazione di Afragola, nel napoletano. Lunedì 19 novembre ha lasciato la sua casa intorno alle 8 del mattino: da allora non si hanno più sue notizie. I familiari, preoccupati, in queste ore stanno lanciando appelli affinché chi abbia informazioni parli. La sorella ha scritto su Facebook: "Ti prego Anna, contattami. Fatti sentire sorellina, ti voglio bene". Lo stesso messaggio è stato condiviso anche dal fratello di Anna, che ha postato un video su YouTube nel quale chiede alla sorella di tornare a casa o quantomeno di mettersi in contatto con lui o con altri familiari.

Anna De Rosa scomparsa da Afragola, Napoli

Della scomparsa di Anna De Rosa si sta occupando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che sul proprio sito ha pubblicato una scheda informativa. Anna è alta 1 metro e 65, ha occhi verdi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca e argento, dei pantaloni neri e delle scarpe nere e grigie.

Le forze dell’ordine locali sono al lavoro sul caso e alle prese con le ricerche. Nell'ultima puntata della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", il cognato della donna, Giuseppe, ha lanciato un nuovo appello. "Spero stia bene, che si riprenda e torni a casa. Non so cosa le sia preso, se ha avuto discussioni con il marito. Si tratta comunque di cose che si possono risolvere in famiglia. Per questo le dico solo di tornare a casa. Che tipo è Anna? Una persona più buona del pane", afferma l'uomo.

"Speriamo che stia bene e che torni presto a casa": Appello per Anna. la donna che si è allontanata in circostanze allarmanti dalla provincia di #Napoli. Perché non dà sue notizie? #chilhavisto →https://t.co/1YMer2pd7z pic.twitter.com/Xhll4sOZur — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 21 novembre 2018