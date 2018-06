Tagliavano la cocaina davanti al figlio di tre anni: arrestati

Dopo vari appostamenti e pedinamenti, i Carabinieri di Agrigento hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione del centro storico cittadino, trovandosi di fronte a una situazione che l'Arma stessa definisce "sconcertante".

Tagliavano la cocaina davanti al bimbo

Una donna 26enne e un uomo 29 enne, di nazionalità romena, sono stati sorpresi dai militari mentre stavano confezionando varie dosi di cocaina davanti al figlio di tre anni della donna.

Nella cucina dell’appartamento i militari hanno constatato che mentre i due si stavano suddividendo le “strisce di coca” utilizzando proprio la tessera sanitaria intestata ad uno dei figli, il più piccolo di questi, di appena tre anni, stava giocando sul tavolo, di fronte alla madre.

Arresti domiciliari

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato complessivamente circa 14 grammi di cocaina, già suddivisa in decine di dosi, ma anche due bilancini, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari per "detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti".