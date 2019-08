Arresto cardiaco in acqua, 16enne in prognosi riservata: sequestrato un cavo elettrico

Proseguono le indagini per capire cosa sia successo sabato scorso a Rapallo dove un ragazzo portoghese di 16 anni è andato in arresto cardiaco mentre faceva il bagno. Secondo una prima ipotesi, uscendo dall'acqua dopo una nuotata il giovane si sarebbe aggrappato ad un cavo della corrente elettrica, rimanendo folgorato.

Il 16enne, residente in Svizzera e in vacanza con la famiglia in liguria, è stato ricoverato all'ospedale di Lavagna: non è più in coma farmacologico, ma resta in prognosi riservata. Ieri ha ricevuto la visita del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Quest'ultimo sabato dopo l'incidente ha emesso un'ordinanza sindacale di divieto di attività balneare nell'area circostante la massicciata attorno al Castello.

Intanto la Procura ha disposto il sequestro del cavo elettrico dell'illuminazione del castello al quale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane si sarebbe aggrappato dopo essere uscito dall'acqua. Il fascicolo aperto dal pm Valentina Grosso è per lesioni colpose a carico di ignoti.