Ai domiciliari si barrica in casa e appicca il fuoco: salvato (e poi denunciato)

Prima, non senza difficoltà, lo hanno salvato. Poi è scattata la denuncia. Gli agenti del commissariato di Avola, centro in provincia di Siracusa, sono intervenuti per un incendio in un appartamento popolare in Via M.C. Salonia, dove è residente un uomo, di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, e attualmente sottoposto a detenzione domiciliare. L'uomo, che soffre anche di patologie psichiatriche, aveva appiccato il fuoco all'interno della propria abitazione.

Avola, l'intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio

E' stato solo e soltanto il tempestivo intervento degli uomini del commissariato a evitare conseguenze ben peggiori: l'uomo si era barricato in casa e solo dopo un'insistente opera di convincimento dei Poliziotti ha aperto la porta e ha consentito l'ingresso dei Vigili del Fuoco e di personale sanitario.

Si barrica in casa e appicca fuoco: denunciato

Gli uomini del Commissariato hanno poi accompagnato il piromane all'Ospedale di Avola per lievi ustioni, sottraendolo anche all'ira dei vicini che si erano notevolmente preoccupati e spaventati a causa dell'incendio e lo hanno, successivamente, denunciato per il reato di danneggiamento a mezzo incendio.

L'uomo è stato sottoposto ad un Tso

Nei concitati minuti dell'incendio alcuni condomini sono rimasti lievemente intossicati dall'inalazione dei fumo emanati dal rogo e hanno fatto ricorso a cure mediche. Il denunciato è stato poi condotto presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale Umberto I di Siracusa e sottoposto ad un Tso. In seguito a un lungo controllo all'interno dello stabile del Vigili del Fuoco, tutti i residenti sono rientrati nelle rispettive abitazioni. Una giornata di ordinaria follia.